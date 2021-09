Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk wytoczy proces cywilny posłowi Platformy Obywatelskiej Bartłomiejowi Sienkiewiczowi o naruszenie dobrego imienia policji. Parlamentarzysta stwierdził, że "policja zabiła" ludzi, powołując się na tragiczne w skutkach interwencje we Wrocławiu i w Lubinie w ostatnich tygodniach.

Komendant Główny Policji pozywa posła opozycji, Bartłomieja Sienkiewicza z Platformy Obywatelskiej. Szef policji zareagował na słowa polityka, które padły w środę na antenie TVN24 w programie „Kropka nad i”.

Sienkiewicz bez zahamowania stwierdził, że policjanci zabili w trackie interwencji trzy osoby – dwie we Wrocławiu (historie Łukasza i Dmytro) i jedną w Lubinie (Bartka). Stwierdził między innymi, że: "Policja tych ludzi zabiła", "przyjeżdżają ludzie, którzy nie tylko go nie ratują, ale zabijają" oraz że "sprawowanie władzy zaczyna obfitować w zabójstwa policjantów na ludziach" – przypomniał komendant.

Trzy zgony po interwencjach. "Policja zabija". Komendant pozywa posła

W reakcji na te słowa komendant zdecydował, że pozwie na drodze cywilnej posła KO. Żąda od niego przeprosin i zapłaty 100 tysięcy złotych na wskazany cel społeczny dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

"Niedopuszczalne jest obrażanie polskich Policjantów i sugerowanie przez byłego ministra spraw wewnętrznych, że polska Policja «zabija ludzi». Jednoznacznie popieram żądanie przeprosin i zadośćuczynienia na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach" – przekazała policja w komunikacie. Zwierzchnik mundurowych zaznaczył, że każde z tych tragicznych wydarzeń "musi być analizowane, wyjaśniane i oceniane w sposób indywidualny, a z formułowaniem kategorycznych wyroków należy powstrzymać się do momentu zakończenia postępowań i ustaleń niezależnych od Policji organów, w tym zwłaszcza Prokuratury i Sądu".

"Jako Komendant Główny Policji nigdy nie zgodzę się na wydawanie wyroków na policjantów przed zakończeniem postępowania, jak również na przenoszenie jednostkowych sytuacji na generalne oceny całej podległej mi formacji. Dlatego też zawsze będę domagał się przeprosin, a w tym konkretnym przypadku z uwagi na skalę pomówienia także wpłaty odszkodowania na cel społeczny" – zakończył Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Poseł KO: "Zaczyna się zastraszanie"

Do decyzji o pozwie posła odniósł się sam Bartłomiej Sienkiewicz, w przeszłości minister spraw wewnętrznych i administracji. "Komendant Główny Policji chce mi wytoczyć proces. Zaczyna się zastraszanie. Nie dam się zastraszyć przez kogoś, kto nie powinien pełnić ani dnia dłużej swojej funkcji w zw. z tym co się dzieje w policji. O ile w ogóle to jest jego pomysł, a nie politycznych przełożonych z PiS" – napisał na Twitterze.

RadioZET.pl/Twitter/Policja.pl