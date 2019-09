Pan Michał został zatrzymany przez policję, która znalazła przy nim marihuanę. Mężczyzna korzysta z niej jednak w charakterze medycznym, ale pomimo tego, iż posiada na to stosowne dokumenty, funkcjonariusze zarekwirowali mu susz. Teraz policja prowadzi dochodzenie w sprawie posiadania narkotyków.

Historię opisała w swoim materiale telewizja TVN24. Pan Michał choruje na zaburzenia lękowo-depresyjne. Co jakiś czas występują u niego ataki paniki uniemożliwiające wykonywanie obowiązków zawodowych. Legalizacja medyczne marihuany jest więc dla niego ratunkiem, zwłaszcza po przebytej i nieskutecznej kuracji lekami antydepresyjnymi.

Zarekwirowali mu medyczną marihuanę

W środę jadąc autem po swoim rodzinnym mieście, został zatrzymany przez policję, Radiowóz zajechał mu drogę, ponieważ mężczyzna wjechał pod zakaz. Funkcjonariusze zaczęli przeszukiwać samochód, dlatego tez pan Michał postanowił uprzedzić ich o tym, że posiada przy sobie marihuanę.

Od razu przy przeszukaniu auta powiedziałem, że posiadam przy sobie medyczną marihuanę i że posiadam wszelkie możliwe zaświadczenia. I oni byli święcie przekonani, że to jest na pewno nielegalna marihuana, że ja kłamię – relacjonuje w rozmowie z TVN24.

Policjanci po tym jak faktycznie odkryli w pojeździe trzy gramy suszu, a także urządzenie do zażywania, kazali panu Michałowi zaprowadzić się do mieszkania. - Małe dziecko w domu i nagle trzech dorosłych mężczyzn wchodzi i mi przeszukuje mieszkanie - mówi.

Dochodzenie policji ws, posiadania narkotyków

Policja w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi dochodzenie w kierunku posiadania substancji niedozwolonych. Do sprawy w rozmowie z dziennikarzami TVN24 odniosła się już także oficer prasowa tamtejszej Komendy Powiatowej Policji.

– Mężczyzna miał to dosyć nietypowo zapakowane, w folię spożywczą. Jeśli to jest w hermetycznym pudełku, nie budzi zastrzeżeń i wówczas odstępujemy od czynności – poinformowała asp. Ewelina Wrzesień.

"10 gram suszu kosztowało pana Michała około 600 złotych. Ponieważ policja zarekwirowała lekarstwo, mężczyzna będzie musiał jechać do swojego lekarza w Warszawie, wziąć kolejną receptę i wydać pieniądze na kolejne opakowanie. Zanim to zrobi, grożą mu uniemożliwiające pracę ataki paniki" - czytamy w artykule na portalu tvn24.pl.

Medyczna marihuana w aptekach

Tvn24.pl przypomina również, że nowelizacja ustawy legalizująca medyczną marihuanę i wprowadzająca ją do obrotu w aptekach weszła w życie dziewięć miesięcy temu. Można ją nabywać, jeżeli przedstawi się stosowne dokumenty lekarskie. Taki preparat musi zawierać mniej niż 1 proc. CBD oraz ok. 19 proc. THC. Korzystają z niego przede wszystkim pacjenci chorujący na padaczkę oraz stwardnienie rozsiane.

Pani Anna, która cierpi na tę drugą chorobę, przyznała w rozmowie z TVN24, lecznicza marihuana pomogła jej wrócić do aktywności zawodowej. - Nie czuję bólu, który tak naprawdę był nie do zniesienia – wyjaśnia. Skomentowała też historię pana Michała - w jej opinii zarekwirowanie przez policjantów medycznej marihuany "to tak, jakby zabrać cukrzykowi insulinę".

RadioZET.pl/tvn24.pl