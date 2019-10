Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Ze wstępnych ustaleń wynika, że to w mieszkaniu 61-latka doszło do zarzewia ognia, skąd żywioł rozprzestrzenił się na lokum sąsiadki, w którym doszło do tragedii. Policja i straż otrzymały informację o pożarze ok. 12.30. Strażacy wydobyli z palącej się kamienicy kobietę i trójkę małych dzieci. Nieprzytomnych nie udało się uratować.

Wyjaśniany będzie jego ewentualny związek ze sprawą. Monika Chlebicz, rzeczniczka KWP w Bydgoszczy

Mężczyzna wpadł w ręce policji w poniedziałek wieczorem. Nie został przesłuchany od razu, gdyż był kompletnie pijany. Wydmuchał 3 promile alkoholu.

Prokuratura nie podała do tej pory przyczyny pożaru. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania, pozostali lokatorzy przenieśli się do tymczasowego lokum.

Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza ogłosił po tragedii dwudniową żałobę w mieście.

