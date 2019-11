Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Zwłoki znajdowały się w lesie na terenie gminy Kije, w powiecie pińczowskim. Policja podała, że możliwe iż ktoś przyczynił się do śmierci mężczyzny.

Obrażenia mogą wskazywać na to, że ktoś się przyczynił do śmierci mężczyzny. Sekcja zwłok wykaże, co tak naprawdę się stało

Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji