Policjant zginął, ratując 12-latkę. Premier przyznał rodzinę specjalną rentę

Sztutowo. To w tej nadmorskiej miejscowości doszło do tragedii, w której zginął 32-letni policjant. Mężczyzna ratował 12-latkę, która się topiła. Mężczyzna osierocił 1,5-roczną córeczkę. Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że rodzinie zmarłego przekazał rentę specjalną.

Starszy sierżant Marcin Szpyruk z Mińska Mazowieckiego uratował w czwartek 12-letnią dziewczynkę, która topiła się w morzu na plaży w Sztutowie. Niestety 32-latek zniknął pod wodą. Do tragedii doszło około godziny 13. Funkcjonariusze razem ze swoją rodziną odpoczywaj na wakacjach.

Policjant uratował tonącą 12-latkę. Sam zginął

Mimo podjętej akcji reanimacyjnej nie udało się uratować 32-letniego funkcjonariusza pionu prewencji z Mińska Mazowieckiego. Mężczyzna zostawił żonę i osierocił półtoraroczne dziecko. Rodzina policjanta oraz jego najbliżsi znajdują się pod opieką psychologów.

Kondolencje najbliższym złożył komendant główny policji, a także policjanci z KGP

"Zginął, ratując innym życie! St. sierż. Marcin Szpyruk z KSP podczas urlopu ratował w morzu tonące dziecko. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w imieniu własnym, kierownictwa oraz wszystkich pracowników i policjantów składa rodzinie, bliskim wyrazy współczucia!" - czytamy wpis KGP na Twitterze.

Wyrazy współczucia wyraził także komendant stołecznej policji, a także warszawscy mundurowi. "Z wielkim żalem informujemy, że dzisiaj po południu zginął st. sierż. Marcin Szpyruk z KPP w Mińsku Mazowieckim. Przebywając na urlopie, widząc tonące dziecko, wskoczył do wody. Marcin, ratując ludzkie życie, sam zniknął pod wodą, wypełniając rotę ślubowania do końca" - poinformowała KSP w mediach społecznościowych.

Policjanci przeżywają żałobę

Policjanci z komendy 32-letniego policjanta, który zginął w czwartek, ratując 12-latkę, przyznają, że śmierć kolegi nimi wstrząsnęła.

Nikogo u nas nie zaskoczyło to, że Marcin rzucił się na pomoc. To był taki typ człowieka: czujny i odważny

- powiedział w rozmowie z tvn24.pl Marcin Zagórski z komendy z Mińska Mazowieckiego.

"Miał duży szacunek do innego człowieka, co było widać w sposobie przeprowadzania przez niego interwencji. Takie otwarte podejście do innego człowieka nie przeszkadzało mu jednak w tym, żeby skutecznie wykonywać swoje obowiązki. To dzięki niemu udało namierzyć się wiele przestępstw, między innymi związanych z dystrybucją narkotyków" - czytuje słowa rzecznika portal tvn24.pl.

Nie żyje 32-letni policjant. Kondolencje składa premier

Mateusz Morawiecki w piątek przekazał, że przyznał rodzinie zmarłego policjanta rentę specjalną. Premier napisał w mediach społecznościowych, że śmierć starszego sierżanta Marcina Szpyruka wstrząsnęła nim. Morawiecki zaapelował także o modlitwę za zmarłego.

RadioZET.pl/PAP/TVN24