Policja w poniedziałek podjęła interwencję wobec 25-latka w Dziadowej Kłodzie (pow. oleśnicki). Jak podał serwis Gazetawroclawska.pl, do służb wpłynęło zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który zagraża przechodniom i prawdopodobnie jest po spożyciu środków odurzających. Interwencję zgłosiła kobieta z dzieckiem.

Poszukiwany miał wybić okna w jednym z domów, a pobliscy mieszkańcy podjęli próbę jego zatrzymania. Po przybyciu na miejsce policjantów rozpoczął się pościg. Jego fragment i finał nagrał jeden ze świadków zdarzenia.

Policjantka celowała w głowę uciekiniera. Wideo z akcji w sieci

Słychać na nim strzał ostrzegawczy, oddany prawdopodobnie przez policjantów. "Na glebę kur**, kładz się" - wołała do uciekiniera funkcjonariuszka. W tym momencie mężczyzna uniósł ręce nad głowę i zatrzymał się. Mimo to policjantka przyłożyła do głowy uciekiniera pistolet, który już wcześniej był skierowany w stronę mężczyzny. Drugi z policjantów w tym czasie zakuwał w kajdanki podejrzanego.

Komentarza w sprawie interwencji odmówiła Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy. - Być może było tak, że policjantka, która przez chwilę trzymała broń przy głowie mężczyzny, dała się ponieść emocjom ze względu na to, że wcześniej ten mężczyzna był agresywny, także w stosunku do kobiety i dziecka - mówil Kamil Rynkiewicz, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, cytowany przez Gazetawroclawska.pl.

Zatrzymanym okazał się 25-latek, który już wcześniej był karany za przestępstwa narkotykowe. "Obecnie sprawdzane jest czy był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających" - podał lokalny serwis.

