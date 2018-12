Akcja „Smog” na drogach. Policja może zatrzymać dowód rejestracyjny

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Od rana aż do późnych godzin wieczornych policja będzie kontrolowała stan techniczny samochodów i jakość spalin. Na drogi w całej Polsce wyjedzie ponad 5 tysięcy funkcjonariuszy drogówki.

Policjanci sprawdzają jakość spalin, ale też ogólny stan techniczny pojazdów. Jeśli stwierdzą naruszenia norm, właściciel pojazdu może zostać ukarany mandatem do 500 zł, nawet jeśli to nie on siedział za kierownicą w momencie kontroli. Takiej samej kary można spodziewać się za brak ważnych badań technicznych samochodu.

Policja przypomina, że w sytuacji zatrzymania dowodu rejestracyjnego z powodu naruszenia norm ochrony środowiska kierowca nie może ponownie uruchomić silnika. Auto trzeba odholować.

Efekty policyjnej akcji „Smog”

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że od początku roku, w czasie jedenastu akcji „Smog” policjanci skontrolowali prawie 258 tys. pojazdów i zatrzymali prawie 5,5 tys. dowodów rejestracyjnych, z czego ponad połowę ze względu na nadmierną ilość spalin. W niektórych przypadkach kontrole zakończyły się mandatami.

– W przyszłym roku nie odkładamy ani naszych urządzeń, ani zapału – mówi podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Dodaje, że podobnie jak w tym roku, kontrole w ramach akcji „Smog” planowo będą prowadzone raz w miesiącu. Częściej mogą zdarzyć się tam, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest największe.

Śmiertelny smog

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza w Polsce umiera od 45 tys. do 50 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu, odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport.

RadioZET.pl/PAP/JŚ