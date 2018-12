Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Prezydent został zapytany przez WP.pl o wypowiedź szefa Rady Europejskiej i byłego premiera Donalda Tuska na temat słów, jakie wygłosił Duda pod koniec października w czasie polsko-niemieckiego Forum "Europa 1918-2018: historia z przyszłością". Prezydent mówił wówczas m.in. o niedosycie demokracji w ramach UE, podając jako przykład zakaz sprzedaży zwykłych żarówek.

Tusk powiedział wtedy, że nie dołączy się do "złośliwości i szyderstw pod adresem polskiego prezydenta". - Wtedy, kiedy wydaje się pogubiony w argumentacji, potrzebuje raczej naszego wsparcia, a przynajmniej jakiejś takiej życzliwej cierpliwości. Więc pozwólcie państwo, że do tego chóru złośliwców i żartownisiów nie będę dzisiaj dołączał - zaznaczył były premier.

Duda w wywiadzie dla WP.pl powiedział, że "Donald Tusk nie ma szacunku do własnego kraju"

- Mam wyrobione zdanie na temat pana Donalda Tuska i polityki, którą on realizuje, a także polityki, jaką realizował jako premier rządu z poprzedniego rozdania parlamentarnego. Według mnie to była zła polityka - dodał po chwili prezydent.

Duda został zapytany czyje interesy reprezentuje Donald Tusk na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej.

- To moim zdaniem nie są polskie interesy. Nie wiem, czyje interesy reprezentuje. Widocznie jest europejskim politykiem, jak on to mówi - odpowiedział prezydent. - Trochę to dla mnie przykre, bo ja bym reprezentował nasze interesy - dodał.

Według prezydenta, w Unii Europejskiej są politycy, którzy mimo pełnienia funkcji w instytucjach unijnych, nie zapominają o interesach własnego kraju i je realizują.

RadioZET.pl/WP.pl/PAP/PTD