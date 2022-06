Czesław Lang – przypomnijmy – to były sportowiec, wicemistrz olimpijski i medalista mistrzostw świata w kolarstwie szosowym, a jednocześnie organizator m.in. słynnego wyścigu Tour De Pologne. Od czasu rządów PiS i objęcia funkcji szefa policji przez gen. Jarosława Szymczyka w 2017 roku, podległa mu służba była wielokrotnie chwalona przez Langa za wzorowe zabezpieczenia organizowanych przez siebie imprez sportowych. Co warto podkreślić, sam Lang był odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji w 2017 roku. ”, a z wysokimi oficerami policji jest od lat w doskonałych relacjach. Mimo to jednak nie jest funkcjonariuszem, więc nie miał prawa ani posługiwać się policyjnym sprzętem, ani korzystać z obiektu znajdującego się pod zwierzchnictwem Komendy Głównej Policji. Tymczasem w czwartek 8 czerwca późnym wieczorem, ok. godziny 21, nieopodal lotniska na Bemowie Czesław Lang pojawił się na strzelnicy, zamkniętym dla cywilów obiekcie, gdzie urządził sobie godzinny trening strzelecki.

Według naszych informacji na strzelnicę wprowadził Langa policyjny instruktor z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „Boa”, w skład którego wchodzą antyterroryści, elitarna jednostka polskiej policji używana do zatrzymań najgroźniejszych przestępców i funkcjonariusz z innej jednostki. Ta konkretna strzelnica najczęściej wykorzystywana jest właśnie przez funkcjonariuszy CPKP, a wewnętrzny regulamin podpisał sam szef jednostki, inspektor Dariusz Zięba. Lang pod okiem instruktora na rekreacyjne strzelanie miał zużyć niemal 100 pocisków. Mimo że policjanci od lat narzekają na niedobory amunicji, a ze względów oszczędnościowych zajęcia na strzelnicach ogranicza się do minimum, dla Langa miejsce się znalazło.

Kolarski mistrz chwali policję

- W imieniu wszystkich sportowców i wszystkich organizatorów imprez sportowych, a także milionów kibiców serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie w organizacji i zabezpieczeniu wszystkich sportowych wydarzeń w naszym kraju. Przy okazji Tour de Pologne UCI World Tour zawsze możemy liczyć ze strony Policji na pełen profesjonalizm i najwyższy poziom. Dziękuję za wszystko, co dla nas robicie. A robicie dużo. Bez Waszej pomocy, zaangażowania żadna duża impreza – w tym Tour de Pologne – nie miałaby szans się odbyć - pisał Lang na swoim profilu internetowym, zamieszczając zdjęcie z uroczystości z okazji 100-lecia policji w 2019 roku. W sieci pojawiały się wspólne zdjęcia jego i policyjnych oficjeli zrobione podczas imprez kolarskich. Według naszych informatorów gdyby nie to, że Lang jest dobrym znajomym szefa policji i dowódcy BOA, o strzelaniu na policyjnej strzelnicy mógłby tylko pomarzyć.

– Jestem od wielu lat myśliwym, strzelam na długie dystanse. Nie wiedziałem, że to nielegalne. Byłem, zobaczyłem, strzeliłem i tyle - bagatelizował Lang w rozmowie z RadioZET.pl. Na pytanie, czy wstąpił do policji, bo jako cywil nie ma prawa do strzelania na obiekcie, stwierdził, że nie miał świadomości, że to nielegalne. - Nie prowadzę absolutnie żadnych regularnie treningów – podkreślał. Na pytanie o to, kto zaprosił go na strzelnicę i czy korzystał z innych podobnych obiektów policji, odmówił odpowiedzi. Wyjaśnień nie otrzymaliśmy też od Komendy Głównej. Na pytanie nie odpowiedział rzecznik prasowy policji, nadinspektor Mariusz Ciarka, choć wysłaliśmy pytania w tej sprawie w ubiegłym tygodniu.

Chcieliśmy się dowiedzieć, kto odpowiada za wpuszczenie cywila na strzelnicę dla policjantów, ile sztuk amunicji użyto i z jakiej broni strzelał nasz wicemistrz olimpijski. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Według naszych rozmówców w regulaminie strzelnicy nie ma mowy o prowadzeniu zajęć strzeleckich z cywilami. Strzelnica służy do prowadzenia zajęć z zakresu doskonalenia zawodowego policjantów, treningów, zawodów strzeleckich oraz przedsięwzięć wynikających z treści umów i porozumień dotyczących zajęć.

- To absolutnie niedopuszczalne, żeby cywile korzystali z obiektów policyjnych. Nie da się tego w żaden sposób wytłumaczyć, to złamanie prawa i marnotrawstwo pieniędzy, które mają służyć treningom policjantów – mówi nam nasz informator ze stołecznej policji. Według naszych informatorów Lang mógł być potraktowany specjalnie, bo w policji tajemnicą poliszynela jest to, że Lang jest dobrym kolegą Komendanta Głównego.

- Zbadamy tę sprawę i jeśli doszło do złamania prawa, poinformujemy prokuraturę – mówi nam Joanna Scheuring Wielgus, posłanka Lewicy, znana z krytyki brutalnych zachowań policji pod zwierzchnictwem Komendanta Głównego gen. Szymczyka.

- Na strzelnicy wszędzie jest monitoring, nie powinno więc być problemu z ustaleniem kto, kiedy i z czego strzelał – twierdzi emerytowany policjant, z którym rozmawialiśmy.

Komisariat płonie, komendant pedałuje?

Komendant Jarosław Szymczyk przez lata pełnienia funkcji miał wiele okazji do spotkań z Langiem i nawiązali koleżeńską relację. Szymczyk sam jest czynnym kolarzem, startuje w wyścigach oldbojów i patronuje wyścigom policjantów. Kolarskie hobby jest dla niego tak ważne, że czasem koliduje z jego obowiązkami. Przykład? Kiedy w ubiegłym roku w sierpniu wybuchł skandal po tym, jak wskutek interwencji śmierć poniósł młody mężczyzna w Lubinie, przez kilka dni trwały manifestacje. Policjantów obrzucono kamieniami, a w stronę komisariatu poleciał nawet koktajl Mołotowa. Mimo że policja znalazła się w ogniu krytyki, Komendant Główny nie tylko nie pojechał na miejsce, by uspokoić emocje i wyjaśnić sprawę, ale nawet nie zabierał głosu. Według naszych rozmówców był wtedy zajęty trenowaniem do wyścigu kolarskiego w Arłamowie, a w jego organizacji pomagał nie kto inny, jak właśnie Czesław Lang. Autor niniejszego tekstu pytał publicznie, czy w tym samym czasie brał udział w wyścigu, ale nie uzyskał odpowiedzi, gdyż sprawę postanowiono przemilczeć.

Pasję kolarską Szymczyka dzieli z nim również jego podwładny inspektor Dariusz Zięba, szef „Boa”, zwierzchnik oficera instruktora, który pozwolił Langowi na strzelanie. Obaj ściśle ze sobą współpracują, a złośliwi wspólną pasją tłumaczą też wyjątkowo pozytywną opinię o służbie insp. Zięby wystawioną przez jego zwierzchnika. Chodzi o błyskawiczną karierę, jaką Zięba robi pod okiem Szymczyka. Od czasu objęcia władzy przez PiS w 2015 roku został awansowany aż o cztery stopnie. Na stanowisku szefa CPKP Zięba trwa od czterech lat i mimo przynajmniej kilku opisywanych w prasie skandali, w których miał swój udział, nigdy nie poniósł żadnych konsekwencji. Od kilku lat w mediach wracają informacje o konflikcie w jego formacji i zbuntowanych podwładnych, którzy mieli w rozmowach z mediami zarzucać mu brak kompetencji. 18 listopada 2020 roku podczas fali protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej to właśnie jego podwładni najbrutalniej traktowali protestujące kobiety. Najbardziej bulwersujący przykład policyjnej przemocy miał miejsce na pl. Powstańców Warszawy, kiedy jeden z oficerów BOA, dwukrotnie uderzył jednego z protestujących pałką teleskopową. Jeden z ciosów trafił w głowę, co stanowi absolutne złamanie przepisów. Do dziś nie wiadomo nic o konsekwencjach, jakie miałby ponieść oficer lub jego zwierzchnicy.

O tym, że Zięba cieszy się uznaniem i sympatią ze strony polityków PiS, świadczy też historia z byłym posłem PiS i wiceszefem NIK, Mariuszem Opiołą. W maju 2019 kandydujący do Europarlamentu Opioła wykorzystał w swoim spocie policyjny helikopter Blackhawk. Sprawa rzekomo miała oburzyć komendanta Szymczyka, więc spot wycofano. Konsekwencje za wydanie śmigłowca do użycia w politycznym spocie poniósł jednak jedynie poseł Opioła, którego odwołano za karę z funkcji szefa sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Tomasz Siemoniak, były wicepremier i szef MON nazywał sprawę "bezczelnym wykorzystaniem pozycji i katastrofą policji". Sama policja tłumaczyła się, że została przez niego wprowadzona w błąd, bo śmigłowiec miał mu służyć do obowiązków służbowych.

RadioZET.pl