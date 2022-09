"15 stopni w mieszkaniu, zimna woda w kranie". Tusk kpi ze słów minister klimatu

Donald Tusk odniósł się do słów minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, która w Radiu ZET uspokajała słuchaczy przed zimną wodą i chłodem w mieszkaniach w okresie jesienno-zimowym. "U znajomych w mieszkaniu 15 stopni i zimna woda w kranie" - napisał były premier na Twitterze.

Donald Tusk skomentował słowa minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, która w Radiu ZET zalecała Polakom, by lepiej kształtowali nawyki z oszczędzaniem przed sezonem jesienno-zimowym.

- Te oszczędności w gospodarstwach domowych już widać – w gazie, prądzie – mówiła 15 września na naszej antenie Anna Moskwa. Gdy prowadzący Bogdan Rymanowski wskazał, że nie są to dobrowolne oszczędności, a konieczność wynikająca z trudnego czasu, minister odparła: - Te działania powinniśmy podjąć od dawna. Musimy sporo się nauczyć jeśli chodzi o dobre nawyki, np. we włączaniu światła, (ustawianiu) najwyższego poziomu w termostatach.

Tusk reaguje na radę minister Moskwy dla Polaków. "Pewnie pilotaż"

Minister wskazała, że w jej domu jest "17 stopni C. w przestrzeniach wspólnych, a 19 st. C. w bardziej użytkowanych". - To jest zdrowa temperatura dla organizmu – powiedziała Anna Moskwa.

Do tej wypowiedzi odniósł się w poniedziałek Donald Tusk. "U znajomych w mieszkaniu 15 stopni i zimna woda w kranie. Pewnie pilotaż programu pani minister Moskwy na sezon jesienno-zimowy" - napisał ironicznie na Twitterze były premier. Sam wielokrotnie nawiązywał do swoich rządów, podkreślając, że gwarantowały one Polakom "ciepłą wodę w kranie".

