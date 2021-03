Do zdarzenia doszło w lipcu 2020 roku w Nowej Soli w województwie lubuskim. W trakcie wiecu wyborczego Andrzeja Dudy 20-letnia Wiktoria K. zaczęła wykrzykiwać niecenzuralne słowa pod adresem urzędującego prezydenta. Moment ten nagrał jeden z lokalnych dziennikarzy. ''Na nagraniu widać młodą kobietę, która stoi obok zwolenników Rafała Trzaskowskiego, unosi prawą rękę i wykrzykuje: "J***ć Dudę'', a po chwili gwiżdże'' - pisze ''Fakt''. Sprawą 20-latki zajęła się policja z Nowej Soli.

20-latka winna znieważenia Andrzeja Dudy

We wtorek 23 marca Sąd Okręgowy w Zielonej Górze po wysłuchaniu mów końcowych prokuratora oraz obrońcy 20-latki uznał, że Wiktoria K. znieważyła prezydenta Andrzeja Dudę. Jednocześnie biorąc pod uwagę skruchę młodej kobiety, jej niekaralność oraz wiek, umorzył postępowanie karne wobec 20-latki.

- Nikt nie chciałby, żeby do niego zwracano się takimi słowami - powiedział sędzia. Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, że Kodeks karny przewiduje ściganie z urzędu za znieważenie głowy państwa. Grozi za to kara do trzech lat więzienia.

W sierpniu 2020 roku nowosolski sąd orzekł, że zatrzymanie Wiktorii K. było nielegalne i niezasadne. ''Podstawa zatrzymania w kontekście zacierania śladów była absurdalna. Samo zatrzymanie było akcją wyłącznie pokazową. Wystarczyło skontaktować się z młodą kobietą, a nie od razu jechać po nią w celu zatrzymania'' - uznał sędzia.

