25 lat za aborcję? Projekt środowisk "pro-life" w Sejmie, w całej Polsce protesty

W środę w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy zaostrzającego przepisy dotyczące aborcji. Projekt przygotowany przez Fundację "Pro-prawo do Życia" zakłada wprowadzenie do polskiego prawa definicji "dziecka poczętego" i potraktowanie aborcji jak morderstwa, za co grozić miałoby nawet do 25 lat więzienia. W związku z tym przed budynkiem parlamentu oraz w innych miastach odbywają się protesty przeciw tej inicjatywie. Relacja na żywo na RadioZET.pl.