44-letni Hołownia zaszczepił się przeciw Covid-19. "W czwartek trwał bajzel"

Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050, o szczepieniu przeciw Covid-19 poinformował w mediach społecznościowych. ''Przyznaję: nie miałem pojęcia, gdzie jest Stara Błotnica, ale teraz - dzięki ministrowi Dworczykowi - już wiem. W czasie środowo - czwartkowego zamieszania, system przydzielił mi właśnie ten punkt szczepień, ponad 90 km od domu, ale co tam - przejechałbym nawet 1090'' - napisał na Facebooku 44-letni polityk.

Przypomnijmy, że w czwartek rano Michał Dworczyk poinformował, że dla osób w wieku 40-59 lat, które wypełniały od stycznia formularz deklarując gotowość do zaszczepienia się, zostały wystawione e-skierowania i otworzono możliwość do rejestracji na konkretny termin szczepienia. Na późniejszej konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. szczepień przyznał, że z powodu usterki systemu, część osób w wieku 40-59 lat zarejestrowała się na kwietniowe terminy szczepień, a - jak podkreślał - te osoby miały mieć terminy w maju. Dlatego na kilka godzin wstrzymano rejestrację. Do każdej takiej osoby miał dzwonić konsultant lub automat proponując termin w drugiej połowie maja.

''W czwartek trwał bajzel, nikt nie wiedział, czy te przydzielone szczepienia będą, czy nie. Wieczorem wyjawili, że będą, ale tylko dla tych, którym system dał termin do 5.04, bo tu - jak stwierdził Dworczyk na konferencji - ''nie byłoby już możliwości zastąpienia tych osób innymi''. Upewniłem się jeszcze wczoraj dzwoniąc na infolinię - jeśli moja rezygnacja mogłaby dać szansę na szczepienie jakiemuś seniorowi - z radością ustąpię. Usłyszałem, że to tak nie działa, że albo przyjadę, albo będzie wolny termin i ryzyko zmarnowania dawki'' - tłumaczył Hołownia.

Szymon Hołownia zaszczepił się przeciw Covid-19. ''Ja otrzymałem Pfizera''

Szymon Hołownia przekazał, że pod przychodnią spotkał samych warszawiaków, którzy również wykorzystali czwartkowe zamieszanie z rejestracją na szczepienia. ''Ja otrzymałem szczepionkę Pfizera (nie, nie pozwolono mi wybrać, której sieci miałbym być HOTspotem). Ula, w wojsku, dostała parę dni temu Astrę Zenecę, doba objawów grypowych, ale już jest z górki'' - dodał lider ruchu Polska 2050.

''Na życzenia dla wszystkich będzie czas jutro, ale dziś chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich pracowników Ochrony Zdrowia, którzy pracują w te Święta szczepiąc nas, opiekując się naszymi bliskimi w szpitalach, dyżurując w pogotowiu, badając próbki w laboratoriach, zaopatrując w to co niezbędne w aptekach, i wszystkich Służb dbając o nasze bezpieczeństwo. Jesteście wspaniali!'' - napisał na zakończenie.

