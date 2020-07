Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny odrzuciła we wtorek propozycję Senatu, by bonem turystycznym objąć emerytów i rencistów, czyli grupę wyborców, która w niedzielę 12 lipca przesądziła o wyborczym sukcesie Andrzeja Dudy. Bonem 500 plus zostaną objęte dzieci rodziców pracujących za granicą.

500 plus na wakacje to najnowszy pomysł rządu na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Bon turystyczny o wartości 500 złotych nie będzie miał formy gotówkowej. 500 plus na wakacje będzie cyfrowym świadczeniem udzielanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Bon turystyczny ma przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku programu Rodzina 500 plus. Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. 500 plus na wakacje ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.

500 plus na wakacje nie dla emerytów i rencistów

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm 19 czerwca br. ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, zgłosił do jej tekstu 65 poprawek: doprecyzowujących, legislacyjnych oraz merytorycznych. Komisja polityki społecznej i rodziny we wtorek pozytywnie zaopiniowała część z nich.

Posłowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem poprawek Senatu, zgodnie z którymi bonem turystycznym zostaną objęte dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł. Senat argumentował, że wykluczenie z systemu bonów osób, którym ze względu na zastosowanie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie może zostać przyznane świadczenie wychowawcze – nie jest uzasadnione.

Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawki Senatu, które zmierzają do uwzględnienia okoliczności, iż działalność podmiotów świadczących imprezy turystyczne i usługi hotelarskie może być wykonywana również z wykorzystaniem rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Posłowie poparli też poprawkę Senatu, która obligować będzie ministra właściwego ds. turystyki, by do 31 sierpnia 2021 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r. przedstawił informację Sejmowi ws. realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Komisja odrzuciła natomiast poprawkę, by 500 plus na wakacje mogły się rozliczać także podmioty oferujące usługi turystyczne oraz osoby korzystające z tych usług, jak. np. przewodnicy, czy organizatorzy spływów kajakowych. Ponadto komisja opowiedziała się za odrzuceniem poprawki Senatu, by bonem objąć także emerytów i rencistów. Zdaniem Senatu, rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tej grupy społecznej i będzie stanowić jej wymierne wsparcie finansowe, zwłaszcza w odniesieniu do osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe.

RadioZET.pl/PAP