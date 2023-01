Politycy o polskich czołgach dla Ukrainy. "Jesteśmy w awangardzie"

W "6. Dniu Tygodnia w Radiu ZET" komentowano ostatnią wizytę Andrzeja Dudy we Lwowie oraz przekazanie ukraińskiej armii czołgów Leopard II. Polska jest jednym z krajów europejskich, który zadeklarował przekazanie pojazdów dla władz w Kijowie.

- Jesteśmy bezpieczni. Zasób, jeśli chodzi o czołgi, zostanie uzupełniony, proszę się o to nie martwić - argumentował Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta RP. - W porozumieniu trójstronnym, które podpisali prezydenci Litwy, Ukrainy i Polski w środę, jednym z punktów jest to, że my jako Polska będziemy brać odpowiedzialność za odbudowę zniszczonej Ukrainy i gwarantujemy to. Tak że to jest w tym porozumieniu zapisane i parafowane - dodał.

Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej argumentowała, że przekazanie czołgów Ukrainie "nie osłabi naszych zdolności bojowych i obronnych". - Tak naprawdę mamy tych Leopardów ponad 240. Nie chciałabym, żebyśmy robili z tego wielką sprawę - dodała.

Błażej Poboży, poseł PiS i wiceszef MSWiA, komentował: - My od początku jesteśmy w awangardzie wszelkiego rodzaju pomocy dla Ukrainy. Teraz znowu jesteśmy w awangardzie także w przekazywaniu broni. W ten sposób nawiązał do wahań niemieckiego rządu, który ostatecznie nie zdecydował się jeszcze na przekazanie swoich czołgów dla Ukrainy.

- Możemy oczywiście uczestniczyć w procesie przekazywania sprzętu, ale musi być on proporcjonalny do potencjału militarnego - dodał Poboży.

Decyzję o przekazaniu czołgów pochwalił Krzysztof Hetman, europoseł z PSL. - Mam nadzieję, że ta cała pomoc, która jest kierowana do Ukrainy, w przyszłości będzie oznaczała, że Polacy będą mieli szanse pomóc Ukraińcom odbudować Ukrainę po zniszczeniach wojennych - komentował.

RadioZET.pl