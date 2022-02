"7 Dzień Tygodnia w Radiu ZET". - Ze strony PiS-u widzimy konkurs na maskowanie bezprawia, a nie dbanie o interesy polskich obywateli - komentowała wyrok wydany przez TSUE Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO. Politycy odnieśli się także do zapowiadanego projektu ustawy Andrzeja Dudy ws. Sądu Najwyższego.

W niedzielę 20 lutego 2022 roku gośćmi Andrzeja Stankiewicza byli: Adrian Zandberg - Lewica, Piotr Wawrzyk - Prawo i Sprawiedliwość, Piotr Zgorzelski - Polskie Stronnictwo Ludowe, Kamila Gasiuk-Pihowicz - Koalicja Obywatelska oraz Tadeusz Cymański - Solidarna Polska.

W programie "7 Dzień Tygodnia w Radiu ZET" politycy poruszyli problem praworządności. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zatwierdził przepisy, które pozwalają Brukseli na blokowanie wypłaty pomocy dla Polski, jeżeli w naszym kraju nie będzie przestrzegana praworządność wedle brukselskich kryteriów. - Nie będzie pieniędzy, jeżeli będzie ryzyko, że te środki unijne będą rozkradane przez złodziei, dzielone w sposób nierówny. [...] - Unia Europejska jasno mówi – chcemy dać pieniądze, ale musimy mieć pewność, że nie zostaną one rozkradzione, że nie będą one trafiały tylko do ludzi związanych z władzą - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO). - Ze strony PiS-u widzimy konkurs na maskowanie bezprawia, a nie zadbanie o realne interesy polskich obywateli - dodała.

"PiS rozdaje karty. My mamy swoje miejsce"

Do wyroku wydanego przez TSUE odniósł się Zbigniew Ziobro. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE to dowód na bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd premiera Mateusza Morawieckiego - mówił minister sprawiedliwości. Słowa te skomentował Tadeusz Cymański (Solidarna Polska). - Mamy bardzo trudną sytuację. Swoje miejsce w szeregu znamy, PiS rozdaje karty. My mamy swoje miejsce - mówił. - Nareszcie jestem w partii, gdzie mogę mówić swoje zdanie - dodał.

- Czy wyobraża pan sobie rząd, w którym minister mówi premierowi - "popełniłeś historyczny błąd" i nadal jest ministrem? - pytał Cymańskiego Andrzej Stankiewicz. - Nigdy sobie tego nie wyobrażałem, ale nareszcie jest tak, jak w wielu krajach na świecie, gdzie w ramach koalicji dochodzi do ostrych różnic zdań i my z tego impasu wyjdziemy - skwitował polityk Solidarnej Polski.

Na pytanie, czy PSL poprze projekt prezydenta ws. Sądu Najwyższego, Piotr Zgorzelski odpowiedział: - Podejmijmy racjonalną dyskusję. Mamy już trzy projekty. Największą wartość ma ten Andrzeja Dudy, bo prawdopodobnie został uzgodniony z UE. [...] Jeżeli będzie likwidacja Izby Dyscyplinarnej zawarta w tym projekcie, jeżeli będzie także odniesienie do KRS-u, to możemy rozmawiać. - Dzisiaj nikt nie wie, co jest w tych projektach - dodał.

"Proponujecie paździerzowe tarcze antyinflacyjne"

- Gdy projekt trafia do komisji, to wychodzi jeden, kompilacja wszystkich. To naturalny proces. Przyjmuje się, jako podstawę, jeden projekt. Mówimy o projekcie prezydenckim, głowy państwa. Siłą rzeczy powinien więc on być najwyżej położony w hierarchii — zaznaczył Piotr Wawrzyk (PiS).

- Proponujecie paździerzowe tarcze antyinflacyjne, a prawdziwą tarczą, która mogłaby dać Polakom środki europejskie jest nasz projekt - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO).

Z kolei zdaniem Adriana Zandberga z Lewicy "Polska pozbawiona funduszy europejskich w realiach pogłębiającego się kryzysu, Polska na marginesie Europy i skłócona z Europą, nie będzie bardziej suwerenna, tylko mniej suwerenna niż dzisiaj". - Trwanie w tym sporze jest groźne - podsumował.

- Istotą Unii Europejskiej jest równość traktowania. Ja obecność w Unii, tak jak większość Polaków, uważam za niezbędną. Bo Unia jest przede wszystkim projektem antywojennym i bezpieczeństwa, a potem pieniądze - podkreślał Tadeusz Cymański.

