Hennig-Kloska: z Chrystusem na ustach odsyłacie dzieci na bagna do lasu

Debatę w 7. Dniu Tygodnia w Radiu ZET w dużej mierze zdominował temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i przewożenia przez służby grupy migrantów, w tym małych dzieci. - Oczekuję od was, że będziecie przestrzegać prawa i dbać o słabszych, bo wy z Chrystusem na ustach odsyłacie dzieci na bagna do lasu, skazując je na śmierć - mówiła Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050.

"To żenująca próba wzbudzenia strachu w narodzie" - mówiła na temat "słynnej" konferencji szefów MSWiA i MON posłanka Polska 2050 Paulina Hennig-Kloska.

W jej ocenie Mariusz Kamiński i Mariusz Błaszczak złamali prawo. - To było złamanie prawa. Szerzenie pornografii w prime timie przez ministrów konstytucyjnych polskiego rządu miało miejsce - powiedziała posłanka.

Hennig-Kloska: wy z Chrystusem na ustach odsyłacie dzieci na bagna do lasu

- Konsekwencje działań politycznych są takie, że dzisiaj mamy nieszczelną granicę. Budowaliście zasieki, one nie spełniły swojego celu. Teraz chcecie budować mur, wszyscy mówią, że dalej będzie nieszczelnie. Problem polega na tym, że nie trzymacie się żadnych procedur - wyliczała Hennig-Kloska.

- Mamy procedury przyznawania azylu, pozwolenia na pobyt i pracę, nie stosujecie ich. Nie współpracujecie na poziomie międzynarodowym, nie chcecie wpuścić Frontexu, nie wpuszczacie mediów. Macie jeden cel, szerzyć swoje sito informacyjne i swoją propagandę - kontynuowała.

Według posłanki Polski 2050 rząd Morawieckiego nie zdaje egzaminu w związku z sytuacją na granicy. - Kto ma dzisiaj więcej do stracenia? Polska czy Białoruś? Kto dzisiaj jest przedstawicielem cywilizowanych państw europejskich? My jesteśmy w grupie, od której wymaga się więcej. Oczekuję od was, że będziecie przestrzegać prawa i dbać o słabszych, bo wy z Chrystusem na ustach odsyłacie dzieci na bagna do lasu, skazując je na śmierć! - powiedziała. - Gdzie się znajdują dzisiaj dzieci z Michałowa? - pytała posłanka.

RadioZET.pl