Szczerba o nepotyzmie w PiS: "Polityczna mafia", "wierzchołek góry lodowej"

- Jest jedno takie słowo, które się ciśnie na usta: to jest mafia. To śledztwo dziennikarskie to potwierdza - mówił w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET poseł Michał Szczerba z KO. Polityk skomentował w ten sposób cykl materiałów dziennikarskich "Partia i Spółki", ujawniających skalę układów i powiązań partyjnych w Spółkach Skarbu Państwa.

- To jest polityczna mafia i myślę, że ta definicja całkowicie wyczerpuje to, co wszyscy widzimy. Celem tego układu, bo to jest układ powiązany ściśle z politykami PiS, jest to, by nagrabić ile się da. Czyli wyciągnąć ze Spółek Skarbu Państwa tyle, ile się da - mówił w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET poseł Michał Szczerba z KO.

W ocenie polityka ujawnione przez dziennikarzy Radia ZET, Gazety Wyborczej i Onetu powiązania na szczytach władzy to jedynie niewielki fragment całego układu. - Państwo pokazaliście wierzchołek góry lodowej. Pokazaliście nazwiska osób zatrudnionych na konkretnych stanowiskach. Jest jeszcze cała sfera usług marketingowych, sponsoringu, usług prawnych itd. My też temu będziemy się przyglądać jako Koalicja Obywatelska - dodał polityk.

Cykl materiałów dziennikarskich na temat skali układów i personalnych zależności w spółkach Skarbu Państwa powstał we współpracy Radia ZET z dziennikarzami "Gazety Wyborczej" oraz portalu Onet. Pod wspólnym hasłem „Partia i Spółki” dziennikarze ujawnili sieci powiązań najważniejszych polityków partii władzy.

RadioZET.pl