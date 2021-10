Starcie Kanthaka i Szczerby: "Gdybyście nie pajacowali", "Wybielacie Łukaszenkę"

- Wybielacie Alaksandra Łukaszenkę! - mówił do opozycji w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET poseł Jan Kanthak z Solidarnej Polski. Alaksandr Łukaszenka jest powodem tego całego kryzysu - dodał.

- Jeśli zależy nam na życiu dzieci biednych, które są wykorzystywane jako broń demograficzna w wojnie hybrydowej i jeśli nam zależy na dobrobycie tych ludzi, którzy są wykorzystywani przez Łukaszenkę, to musimy jeszcze bardziej strzec naszych granic - podkreślił Kanthak.

Kanthak do Szczerby: Gdybyście nie pajacowali

Polityk w ostrych słowach zwrócił się do Michała Szczerby z Koalicji Obywatelskiej. - Gdybyście nie pajacowali, przepraszam, że użyję tego sformułowania, ale gdybyście nie pajacowali... - mówił Kanthak.

- Pan mówi do mnie? - zapytał Szczerba.

- Do Platformy Obywatelskiej. Gdybyście nie pajacowali to byście słyszeli, co na debacie powiedział Mariusz Kamiński. Powiedział, że przekraczają granicę, a potem korzystają ze strefy Schengen i bezproblemowo mogą przekroczyć polską granicę - dodał polityk Solidarnej Polski.

RadioZET.pl