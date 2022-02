Ostra dyskusja w Radiu ZET. "Pani dyrdymały opowiada!", "boli mnie wasza głupota"

- Macie sojusze z Orbanem jako partia PiS? Macie! Macie sojusze z Salvinim i Le Pen? Macie! Czy to są stronnicy Putina? Tak, to są stronnicy Putina. Jak to stawia społeczność ukraińską? Mają poczucie, że Polska im pomoże? Nie mają - powiedziała w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej.

Gorąca debata w 7. Dniu Tygodnia w Radiu ZET o sytuacji na Ukrainie i groźbie rosyjskiej inwazji. Barbara Nowacka z KO zarzuciła posłowi PiS Bartoszowi Kownackiemu, że w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej jego ugrupowanie zawiera sojusze polityczne ze zwolennikami Władimira Putina. - Cieszy mnie głos pana posła Kownackiego, który mówi, że trzeba prowadzić twarde relacje, nie wykonywać gestów. Mam nadzieję, że pierwszym gestem, którego wasza strona nie wykona, to ściskanie się z Viktorem Orbanem - powiedziała.

- Zawiązujecie nie na poziomie rządów, tylko na poziomie partii, sojusz z największymi stronnikami Rosji - podkreśliła posłanka KO. Na jej wypowiedź nerwowo zareagował Bartosz Kownacki. W jego ocenie Nowacka mówiła nieprawdę.

Nowacka: PiS zawiązuje sojusze ze stronnikami Rosji

- Niech się pan na chwilę uspokoi. Rozumiem, że to boli... - stwierdziła posłanka KO.

- Boli mnie głupota, którą pani... - wtrącił Kownacki.

- A mnie boli głupota, którą wy robicie w polityce międzynarodowej. Powinniśmy być sojusznikiem Ukrainy, jej największym stronnikiem. Przez lata byliśmy i Lech Kaczyński był. Wszystkie kolejne rządy potrafiły. A wasza polityka prorosyjska... - kontynuowała Nowacka.

- Pani dyrdymały opowiada! - zareagował poseł PiS.

- Niech pan przestanie oceniać moje słowa, a zacznie wasze czyny - odparła Nowacka.

"Duda stara się naprawiać relacje, które żeście zniszczyli"

Według posłanki KO polski rząd w polityce międzynarodowej wysyła na Ukrainę błędne sygnały. - Macie sojusze z Orbanem jako partia PiS? Macie! Macie sojusze z Salvinim i Le Pen? Macie! Czy to są stronnicy Putina? Tak, to są stronnicy Putina. Jak to stawia społeczność ukraińską? Mają poczucie, że Polska im pomoże? Nie mają. Jedyna mądra rzecz, która się ostatnio wydarzyła, to to, że Andrzej Duda stara się naprawiać relacje, które żeście zniszczyli - podkreśliła.

- Wasze budowanie Fort Trump, wasze budowanie polityki międzynarodowej generalnie było fatalne. Proszę przypomnieć sobie, co powiedział niedawno Donald Trump, wasz ukochany prezydent USA. Powiedział, że nie powinno NATO wysyłać wojsk na polską granicę - dodała Nowacka.

RadioZET.pl