"Dokładacie łóżek, na których ludzie umierają, a później lądują w chłodniach"

Piąta fala koronawirusa i najnowszy poselski projekt ustawy covidowej były jednymi z głównych tematów niedzielnego wydania 7. Dnia Tygodnia w Radiu ZET. Europoseł PSL Krzysztof Hetman mówił, że na ustawę zastępującą lex Hoc "do tej pory nie spojrzał żaden legislator, bo nigdy by go nie puścił". - Ten projekt jest kuriozalny. Prawu i Sprawiedliwości chodzi o to, żeby jeszcze przez 2-3 tygodnie poudawać, że coś robią w walce z pandemią i działania są pozorowane - dodał.

- Prawda jest taka, że PiS jest odpowiedzialny za ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów Polaków - alarmował Hetman. Dodał, że rząd nie ma żadnej strategii proszczepiennej, a poszczególne państwa europejskie wycofują się z pełnych obostrzeń z powodu wysokiego poziomu zaszczepienia społeczeństwa. Kontrę do słów polityka PSL dodała Anna Zalewska z PiS.

Spięcie europosłów PiS i PSL. "Niech pani choć raz wytrzyma"

- W Wielkiej Brytanii już nikt niczego nie raportuje. Tylko tyle, że jest 300-400 tys. zachorowań - tłumaczyła europosłanka i była minister edukacji. Dodała, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prognozuje, że wiosną tego roku "Europa będzie miała pandemię za sobą".

- Z tym wirusem trzeba będzie żyć, mimo że jest tak zakaźny i śmiertelny. Proszę nie opowiadać Polakom, że system nie jest przygotowany. Jest przygotowany, łącznie z łóżkami, lekarzami, wsparciem finansowym, ratownikami, aptekami - dodała. Zdaniem europosłanki Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) jest w stanie przeznaczyć 2 mld zł miesięcznie na bezpłatne testy na COVID-19, a laboratoria sobie z tym poradzą.

- Gdyby to nie było straszne, to byłoby śmieszne, bo jeśli pani poseł mówi o tym, że system jest przygotowany, to tak się przygotowuje. Wojewodowie w Polsce rozsyłają do wszystkich szpitali... - w tym momencie w słowo politykowi PSL weszła Zalewska.

- Niech pani choć raz wytrzyma, jak ktoś coś mówi. Wojewodowie w całej Polsce wysyłają do wszystkich dyrektorów szpitali pytana o zapotrzebowanie na chłodnie na zwłoki, pani minister. Te pisma idą od początku tego roku. Tak przygotowujecie system - dokładacie łóżek, na których ludzie umierają, a później lądują w chłodniach. Takie są fakty - jesteście odpowiedzialni za ponad 200 tys. nadmiarowych zgonów Polaków - podsumował Hetman.

