- Mamy spór cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. Oby nie oznaczał końca cywilizacji europejskiej – mówiła w Parlamencie Europejskim deputowana PiS Elżbieta Kruk. Porównała działania wspólnoty do totalitaryzmów ZSRR i III Rzeszy.

Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą Polskę za zaostrzanie prawa aborcyjnego. Wykreślenie przesłanki o aborcji eugenicznej zostało uznane jako „narażanie zdrowia i życia kobiet w Polsce”.

Europosłowie PiS głosowali przeciw rezolucji. W dyskusji nad prawem aborcyjnym padły, nie po raz pierwszy, szokujące porównania.

Europosłanka PiS porównuje rezolucję do działań III Rzeszy i ZSRR

Deputowana PiS Elżbieta Kruk zestawiła rezolucję unijną z działaniami totalitarnych Niemiec i Rosji Sowieckiej. - W bolszewickiej Rosji, jako pierwszym państwie na świecie, została zalegalizowana aborcja. Następnie prawo takie wprowadziły hitlerowskie Niemcy. Hitler mawiał ponadto: osobiście zastrzelę tego idiotę, który chciałby zabronić aborcji na wschodnich terenach okupowanych. Czy ta myśl jest realizowana? – pytała E. Kruk.

I dodała, że toczy się spór między cywilizacją życia i cywilizacją śmierci.

- Czy mogę odnieść się do poważniejszej wypowiedzi? – pytała w Wirtualnej Polsce posłanka KO Barbara Nowacka. Podkreśliła, że chodzi o spór dotyczący aborcji eugenicznej, a konkretnie płodów z wadami letalnymi. - Im chodzi o to, by kobiety odsunąć od życia publicznego - skwitowała w programie "Tłit".

RadioZET.pl/Wirtualna Polska