PO jednak za liberalizacją prawa do aborcji? Rozważają "czwartą przesłankę"

PO uznaje, że potrzebne jest nowe stanowisko partii w sprawie aborcji. Od dwóch tygodni pracuje nad nim zespół pod kierownictwem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej jeszcze w środę ma przyjąć stanowisko partii w tej sprawie. Wiele wskazuje na to, że władze PO opowiedzą się za liberalizacją prawa w tej kwestii.

Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że raczej przesądzone jest poparcie przez partię liberalizacji prawa aborcyjnego, nie jest rozstrzygnięty jedynie stopień radykalizmu tego stanowiska. Nad stanowiskiem PO dotyczącym aborcji i szerzej - praw kobiet pracował od dwóch tygodni zespół pod kierownictwem wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Efekt jego prac ma zostać dziś zaprezentowany członkom zarządu. Z informacji PAP wynika, że zespół rekomenduje prawo do aborcji do 12 tygodnia, jednak po wyczerpaniu szeregu procedur, m.in. rozmowy z lekarzem i z psychologiem. Kidawa-Błońska określiła w sobotę ten wariant jako "czwartą przesłankę", czyli "trudną sytuację kobiety". W pakiecie, który zamierza zaproponować zespół Kidawy-Błońskiej, mają się znaleźć ponadto postulaty dotyczące wszechstronnej pomocy dla matek oraz edukacji seksualnej, refundacji in vitro i antykoncepcji oraz dostępności tabletki "dzień po" bez recepty.

PO za liberalizacją prawa do aborcji?

Liberalizacji prawa do aborcji sprzeciwia się tzw. konserwatywne skrzydło PO, które przygotowało własne stanowisko dotyczące aborcji. Nie zgodziło się w nim na koncepcje zmierzające do zapewnienia "aborcji na życzenie", podkreślając zalety tzw. kompromisu aborcyjnego, który przestał obowiązywać po opublikowaniu październikowego wyroku TK. Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z ustawą zasadniczą uznał przesłankę, która pozwalała na przerywanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu.

Zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego oraz warunkach dopuszczalności przerywania ciąży aborcja jest obecnie dostępna w dwóch przypadkach - gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety oraz gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu lub kazirodztwa).

RadioZET.pl/PAP