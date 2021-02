PO ogłosi w czwartek przed południem oficjalne stanowisko partii w sprawie aborcji. Uchwała zarządu w tej sprawie – jak wynika z informacji PAP – została przyjęta w środę wieczorem zdecydowaną większością głosów.

"Wszystko zostało ustalone. Umówiliśmy się jednak z członkami zarządu, że o naszym stanowisku opowiemy na jutrzejszej konferencji prasowej" - powiedziała PAP posłanka Agnieszka Pomaska. Według rzecznika PO Jana Grabca, konferencja ma się odbyć w czwartek przed południem w Biurze Krajowym PO przy ul. Wiejskiej. Mają wziąć w niej udział m.in. lider PO Borys Budka, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz inne posłanki Platformy.

Szczegóły poznamy na czwartkowej konferencji prasowej

Zarząd Platformy obradował w dwóch turach – najpierw spotkał się w stołecznej siedzibie partii o godz. 8 rano, by wysłuchać m.in. sprawozdania z prac zespołu pod kierownictwem Kidawy-Błońskiej, który przygotowywał projekt stanowiska PO. Po około trzech godzinach ogłoszono przerwę, w trakcie której zespół został poproszony o doprecyzowanie niektórych postulatów, które miały się złożyć na późniejszą uchwałę Zarządu Krajowego.

Ani Pomaska, ani Grabiec nie chcieli zdradzić szczegółów stanowiska. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że większość członków zarządu przychyliła się do propozycji liberalizacji prawa aborcyjnego, autorstwa zespołu Kidawy-Błońskiej. Chodzi o wprowadzenie możliwości przerywania ciąży do końca 12 tygodnia po konsultacjach pacjentki z lekarzem i psychologiem.

W stanowisku PO znalazły się ponadto postulaty dotyczące wprowadzenia edukacji seksualnej w szkołach, refundacji antykoncepcji (także tej awaryjnej) oraz in vitro. O ile te propozycje nie budzą zastrzeżeń w PO, to odmienne zdanie w kwestii aborcji mieli partyjni konserwatyści, którzy woleliby, aby Platforma opowiedziała się za powrotem do tzw. "kompromisu" aborcyjnego (aborcja legalna w trzech przypadkach: ciężkich wad płodu, zagrożenia życia lub zdrowia kobiety i gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa), który funkcjonował w Polsce do dnia publikacji październikowego wyroku TK uchylającego przesłankę embriopatologiczną.

RadioZET.pl/PAP