W sobotę z udziałem m.in. prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, a także ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, została otwarta nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej Polska zyska niezależne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk.

- Zakończenie budowy i otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to wielkie zwycięstwo Polski. Rozumieją to wszyscy patrioci, którzy wiedzą, co oznacza suwerenność – powiedział w sobotę Andrzej Duda.

- Nie chodzi o to, czy tu będą mogły przepływać największe statki. Od tego, by odbierać towar z największych statków, mamy inne porty. [...] Chodziło o to, by ta droga symbolicznie była otwarta, by nie trzeba było pytać o zgodę kraju, który nie jest nam przyjazny - dodał prezydent.

Abp Sławoj Leszek Głódź na otwarciu przekopu Mierzei. Burza w sieci

Na otwarciu pojawił się także abp Sławoj Leszek Głódź, który asystował przy odczytaniu błogosławieństwa. - Kropidła nie ma, bo Bóg z nieba już kropi - powiedział.

W sieci zawrzało. "Huhu, sam abp Sławoj Leszek Głódź zawitał na otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. »Kropidła nie będzie, bo pan Bóg już z góry kropi« - mówi duchowny, który ma watykański zakaz w sąsiedniej diecezji" - napisał na Twitterze dziennikarz Upday Piotr Białczyk.

"Zaraz, a Głódź to nie był odsunięty przez Watykan za tuszowanie pedofilii?" - czytamy na profilu "Tygodnika Nie".

"Arcybiskup Głódź od ponad roku nie był tak blisko swojej byłej archidiecezji. Bliżej już praktycznie nie może. Organizatorzy nie powinni go jednak dopuszczać na świecznik. Po ubiegłorocznej karze ze strony Watykanu powinna go spotkać powszechna infamia" - dodał dziennikarz Wirtualnej Polski Rafał Mrowicki.

Przypomnijmy, w marcu 2021 roku arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, emerytowany metropolita gdański, został ukarany przez Watykan za "zaniedbania dotyczące nadużyć seksualnych" w Kościele.

Otrzymał nakaz zamieszkania poza swoją diecezją i zakaz uczestniczenia na jej terenie w "publicznych celebracjach religijnych" - poinformowała wówczas Nuncjatura Apostolska.

RadioZET.pl/Twitter/PAP