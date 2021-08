Abp Henryk Hoser nie żyje. B. biskup warszawsko-praski miał 78 lat

Arcybiskup Henryk Hoser zmarł w piątek w wieku 78 lat - poinformowała Archidiecezja Warszawska. Informacja pojawiła się m.in. w mediach społecznościowych.

"Dziś wieczorem zmarł emerytowany biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej abp Henryk Hoser Od 2017 r. był wysłannikiem papieża Franciszka - wizytatorem specjalnym w Medjugorie. Lekarz, pallotyn, misjonarz w Rwandzie, przewodniczący komisji bioetycznej w KEP" - napisano.

Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC urodził się 27 listopada 1942 roku w Warszawie. 16 czerwca 1974 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bpa Władysława Miziołka. Wcześniej, w 1966 roku, ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie.

W latach 1975-1996 pracował jako misjonarz w Rwandzie, pełniąc najprzeróżniejsze funkcje i stanowiska: duszpasterz, proboszcz, animator duszpasterstwa rodzinnego, organizator wielu sesji formacji apostolstwa świeckich, promotor apostolstwa słowa drukowanego.

22 stycznia 2005 r. papież Jan Paweł II zamianował go arcybiskupem i Sekretarzem Pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i Przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych. 24 maja 2008 papież Benedykt XVI mianował go biskupem Diecezji Warszawsko-Praskiej, którym pozostał do 2017 roku.

RadioZET.pl/PAP/Twitter