Adam Bielan i Kamil Bortniczuk wyrzuceni z Porozumienia

Adam Bielan (eurodeputowany) i Kamil Bortniczuk (poseł) zostali wydaleni z Porozumienia. Decyzja w sprawie miała - wedle informacji Onetu - zapaść przez aklamację. Jak z kolei podawała Polska Agencja Prasowa, decyzję podjęto podczas piątkowego posiedzenia prezydium zarządu partii.

Do tych informacji najpierw odniósł się już jeden z zainteresowanych. "Taki wniosek może skierować tylko Prezydium zarządu. Posiedzenie Prezydium zwołuje prezes - obecnie to Adam Bielan. Adam Bielan nie zwoływał posiedzenia prezydium, w związku z czym to nie może być prawda. Chyba że statut przestał obowiązywać" - napisał na Twitterze Bortniczuk.

W piątek wieczorem Krajowy Sąd Koleżeński Porozumienia zdecydował, że obydwaj politycy faktycznie zostaną usunięcie z szeregów ugrupowania.

Kilka godzin wcześniej na koncie Porozumienia na Twitterze pojawiło się oświadczenie podpisane przez większość parlamentarzystów partii Gowina. "My, niżej podpisani posłowie i senatorowie partii Porozumienie Jarosława Gowina, udzielamy pełnego poparcia Jarosławowi Gowinowi, jako wybranemu demokratycznie i bez głosów sprzeciwu prezesowi zarządu krajowego naszej partii" - czytamy.

Pod oświadczeniem podpisali się posłowie: Mieczysław Baszko, Stanisław Bukowiec, Anna Dąbrowska-Banaszek, Andrzej Gut-Mostowy, Wojciech Maksymowicz, Iwona Michałek, Wojciech Murdzek, Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Andrzej Sośnierz, Magdalena Sroka, Michał Wypij oraz senatorowie: Tadeusz Kopeć i Józef Zając. Wśród sygnatariuszy - oprócz samego Gowina - nie było jednak trzech posłów: Kamila Bortniczuka, Jacka Żalka i Włodzimierza Tomaszewskiego.

Konflikt w Porozumieniu. Bielan uważa, że Gowina nie wybrano na kolejną kadencję

Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku ub.r. na wniosek Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem i w związku z tym nie uznaje on decyzji podejmowanych przez ten zarząd i jego prezydium za ważne.

Bielan stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że Porozumienie dysponuje opinią prawną dotyczącą kwestii niezgodnego ze statutem uzupełniania zarządu. Ponadto Bielan podkreślił, że trzyletnia kadencja Gowina, wybranego na prezesa Porozumienia w 2015 r. upłynęła w kwietniu 2018 r., bo na nadzwyczajnym kongresie partii, który odbył się jesienią 2017 r., wyboru prezesa nie przeprowadzono.

Według Bielana, w czwartek wieczorem zebrał się sąd koleżeński, który uchylił wszystkie uchwały ws. zawieszenia i wydalenia z partii oraz postanowił o wygaśnięciu kadencji Gowina, oraz o tym, że to on jako szef Konwencji Krajowej pełni obecnie funkcję prezesa. Część działaczy Porozumienia respektująca m.in. decyzje ws. rozszerzenia zarządu partii uznaje, że sądem koleżeńskim kieruje wciąż Sergiusz Kmiecik, a część, że został on odwołany z tej funkcji i teraz sądowi koleżeńskiemu przewodniczy Robert Wrzesiński.

RadioZET.pl/Onet.pl/PAP/Twitter