Adam Niedzielski do dymisji? "Odwołać powinna go opozycja albo PiS"

Grzegorz Braun z Konfederacji wezwał w środę ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do złożenia dymisji. Według niego, jeśli minister nie ustąpi z urzędu sam, odwołać powinna go opozycja albo PiS.

Sejm we wtorek odrzucił projekt ustawy ''lex Kaczyński'', umożliwiającej pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a pracodawcom żądanie informacji o negatywnym wyniku tego testu. Wcześniej sejmowa komisja zdrowia przyjęła wniosek o odrzuceniu projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

Adam Niedzielski do dymisji?

– Czas najwyższy odwołać Niedzielskiego. Albo niechaj się poda sam do dymisji, jak obiecywał, albo niech go odwoła totalna opozycja, albo niech jego macierzysta partia tę zakałę polskiej sceny politycznej wyeliminuje, odetnie od dalszego wpływu na bieg spraw publicznych, stan zdrowia, życia, ale także majętności Polaków. Do tego wzywamy. Niedzielski do dymisji – oświadczył Grzegorz Braun na konferencji w Sejmie.

– Czas na dymisję. Mówimy "sprawdzam". Czekamy panie ministrze – kontynuował poseł Konfederacji, nazywając jednocześnie Niedzielskiego ministrem "choroby i nagłej śmierci". Według Brauna, jeśli minister zdrowia nie złoży dymisji, to odwołać powinna go opozycja.

– Mówimy także "sprawdzam" tym posłom klubu PiS, którzy wczoraj głosowali za odrzuceniem ustawy Rychlika bądź też nie wzięli udziału w głosowaniu, bądź wstrzymali się. Mówimy "sprawdzam", mówimy "odwołajcie Niedzielskiego" – stwierdził poseł.

RadioZET.pl/PAP