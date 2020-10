Tragedia w rodzinie ministra zdrowia. Odwołał występ w programie

Adam Niedzielski, minister zdrowia, odwołał swój udział w wieczornym programie "Wydarzenia". Szef resortu miał być gościem programu w poniedziałek - przekazała stacja Polsat News.

- Minister ma pilne sprawy związane z rodziną. To tragedia związana ze śmiercią najbliższej ministrowi osoby - przekazał dziennikarzom rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.

Ta sytuacja nie jest związana z Covidem, ale z chorobą bliskiej ministrowi osobie i niestety ze śmiercią Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa w rozmowie z Polsat News

Adam Niedzielski pełni funkcję ministra zdrowia od sierpnia 2020 r. Zastąpił na tym stanowisku wcześniejszego szefa resortu, Łukasza Szumowskiego. Wcześniej był prezesem NFZ - Narodowego Funduszu Zdrowia.

Minister zdrowia: podpisaliśmy umowę na dostawę 80 tysięcy dawek leku remdesivir

W sobotę 10 października minister zdrowia Adam Niedzielski mówił podczas konferencji prasowej o dalszej strategii rządu w walce z drugą falą koronawirusa.

- Dosłownie przed chwilą podpisaliśmy umowę na dostawę 80 tysięcy dawek leku remdesivir. W tym miesiącu dostaniemy 20 tysięcy dawek, pozostałe systematyczne dostawy będą trwały do marca - poinformował.

Jak mówił podczas konferencji prasowej Niedzielski, pojawiały się sygnały o tym, że remdesivir kończy się w szpitalach leczących pacjentów z Covid-19.

- Mam bardzo dobrą informację. Dziś, dosłownie przed chwilą, podpisaliśmy umowę na dostawę 80 tysięcy dawek leku remdesivir, leku, który ma zastosowanie w leczeniu stanów zaawansowanych związanych z Covid-19. W zasadzie jest to lek, który stosuje się jako obronę przed przejściem do wspomagania tlenem, czyli do respiratora - wskazał szef Ministerstwa Zdrowia.

Przypomnijmy, że od soboty 10 października cała Polska objęta jest żółtą strefa. Oznacza to szereg obostrzeń, między innymi obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

