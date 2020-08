Łukasz Szumowski, minister zdrowia podał się we wtorek do dymisji. Do tej pory premier Mateusz Morawiecki nie zdradził, kto ma zastąpić szefa resortu zdrowia. Swoją dymisję złożył w czwartek także minister spraw zagranicznych - Jacek Czaputowicz.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w czwartek przekazała, że konferencja Mateusza Morawieckiego odbędzie się tego dnia o 17:45. Być może premier ogłosi zmiany w polskim rządzie.

RadioZET.pl/PAP