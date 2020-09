Zarzuty i wniosek o areszt dla Leszka Cz. Możliwy list gończy

Afera GetBack. Zbigniew Ziobro poinformował na konferencji prasowej w poniedziałek, że Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła z wnioskiem o postawienie zarzutów Leszkowi Cz. Chodzi o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Banku na sumę 130 mln zł.

"Prawdą jest to, że Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła z wnioskiem o przedstawienie zarzutów panu Leszkowi Cz.. [...] "Miliarderowi, który jako przewodniczący rady nadzorczej Idea Banku w okresie objętym zarzutem - zdaniem prokuratury mając świadomość bezprawnych działań, nie dopełniając obowiązku rzetelności i uczciwości, do jakich był zobowiązany [...] - doprowadził do narażenia na szkodę wielkich rozmiarów bardzo wielu klientów Idea Banku" - mówił. Kwota, o której mowa w zarzucie, to 130 mln zł. – przekazał prokurator generalny.

Afera Getback. Leszek Cz. z zarzutami

Jak dodał Zbigniew Ziobro, z ustaleń prokuratury wynika, że Cz. w ówczesnym czasie faktycznie kierował bankiem i "zachodzą wszelkie przesłanki do tego, by skutecznie ogłosić mu zarzuty popełnienia poważnych przestępstw". "Oraz zachodziły wszelkie przesłanki, aby wystąpić do sądu o tymczasowe aresztowanie" - powiedział.

Ziobro podkreślił przy tym, że jeśli sąd podejmie decyzję o tymczasowym aresztowaniu Leszka Cz., zostanie wydany za nim list gończy. "Ta afera pokazuje, że nie może być tak, że osoby niezwykle wpływowe, osoby bardzo majętne mogą czuć się bezkarne, wtedy, kiedy dopuszczają na przestępstw, zwłaszcza na wielką skalę, w stosunku do bardzo wielu Polaków. Prokuratura, którą kieruję, zawsze będzie w sposób pryncypialny kierować się właśnie takimi zasadami - wobec każdego" - zapewnił minister sprawiedliwości.

RadioZET.pl/PAP