Afera w strukturach PiS w Wałbrzychu. Niedawno Polskę obiegły szokujące nagrania ukazujące, jak brutalnie walczą o wpływy dwie frakcje partii w Wałbrzychu. Konflikt zaogniał się od 2019 roku i wyboru do Parlamentu Europejskiego szefowej regionalnych struktur, Anny Zalewskiej.

Jej miejsce zajął Michał Dworczyk, ale że pochłania go praca ministra w kancelarii premiera, wyznaczył swojego przedstawiciela, Kamila Zielińskiego. Decyzja nie spodobała się niektórym politykom PiS, powstała nawet petycja do prezesa PiS, a jedną z osób popierających zmiany w regionie był Radosław Łoziński.

Afera w strukturach PiS w Wałbrzychu. Kaczyński rozwiązuje władze regionu

W ten sposób docieramy do szokującego nagrania. Dwóch polityków wałbrzyskiego PiS przekonywało Łozińskiego, by skończył sagę z petycją. Sposób, w jaki wpływali na Łozińskiego, był szokujący i skandaliczny.

- Czego ty człowieku, k***a, od nas oczekujesz? Prowokujesz – mówił ojczym Zielińskiego. Łoziński przysłuchiwał się kolejnym wulgarnym komentarzom. - Ja doceniam, że jesteś odważny k***a chłop i nie spier****łeś jak reszta, ale nie prowokuj tam, gdzie cię nie potrzeba, bo, k***a, człowieku, zniszczą cię. Do czego ci to potrzebne? – słyszał dalej od Janusza Czyża, ojczyma Zielińskiego.

- Ja zawsze stałem z boku PiS i zawsze mi się to nie podobało. Mówiłem o tych ludziach, co wszyscy wiedzą, że tacy sami ludzie jesteśmy jak ci w PO czy SLD. Niczym się nie różnimy i każdy jest k***a pazerny, każdy by coś chciał, tylko różnimy się szefami, którzy, k***a, mają jakieś tam, wiesz… - kontynuował Czyż. - Zagramy tobą jak kombinerkami - groził dalej.

Na aferę momentalnie zareagowało kierownictwo PiS. Jarosław Kaczyński zlecił rozwiązanie całych struktur partii w Wałbrzychu – podał portal Wp.pl. Wniosek w tej sprawie złożył szef KPRM Michał Dworczyk. Informację potwierdził na Twitterze szef wykonawczy komitetu partii, poseł Krzysztof Sobolewski. Wszyscy miejscy członkowie PiS zostali też wykluczeni z partii.

RadioZET.pl/Wp.pl/Twitter