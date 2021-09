Wyciek z poczty Dworczyka. Przyłębska bierze udział w poufnych naradach PiS?

Opublikowane e-maile ze skrzynki Michała Dworczyka pochodzą z 10 października 2018 roku. Wynika z nich, że miał on wysłać wiadomość do premiera Morawieckiego o tytule "Paweł Mucha, spotkanie w pałacu, prezes Julia". Poinformował w niej o przebiegu spotkania z ministrem w Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą oraz telefonicznej rozmowie z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską.

Duda utworzył wtedy w Sądzie Najwyższym dwie nowe izby, które obsadził osobami wskazanymi mu przez Krajową Radę Sądownictwa. E-mail dotyczy jednej z nich - Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Afera Dworczyka. Wyciekły nowe e-maile. Kontakty PiS z Julią Przyłębską?

"Mateusz, odwiedziłem rano ministra Muchę w pałacu i odbyliśmy rozmowę, w której grzecznie z należytą atencją ale stanowczo przedstawiłem sytuację odnośnie L. Boska. Początkowo przyjął to słabo ale po upewnieniu go o tym, że nikt nie chce politycznie tego wykorzystywać trochę się uspokoił. Po rozmowie z PAD (red. prezydentem Andrzejem Dudą) zadzwonił i przedstawił propozycję. Prosił o przygotowanie (o ile to możliwe pilne) listy osób, które krytycznie oceniasz i nie widzisz możliwości kontrasygnowania na stanowisko szefa nowej izby SN. Z pozostałych tzn. tych, którzy są do zaakceptowania przez Ciebie, PAD wybierze szefa. To rozwiązanie da wam obu możliwość wpływu na obsadę tego stanowiska. Rozmawiałem krótko telefonicznie wieczorem z prezes Julią i streściłem tę rozmowę. Odniosła się pozytywnie do pomysłu i poprosiła abyś do niej zadzwonił - chciałaby porozmawiać z Tobą na ten temat" - czytamy w e-mailu z poczty Dworczyka. Publikujemy oryginalną pisownię.

E-mail dowodzi, że Mateusz Morawiecki zyskał wpływ na nieformalne opiniowanie kandydatów na prezesa izby. W lutym 2019 r. nie został nim Leszek Bosek, ale Joanna Lemańska.

Jak pisze Onet, rozmowa Dworczyka z Julią Przyłębską i prośba o rozmowę z Mateuszem Morawieckim to dowód na to, że prezes TK uczestniczy w "poufnych procesach decyzyjnych wewnątrz PiS".

Od czerwca 2021 roku w sieci publikowane są wiadomości mające pochodzić z prywatnej skrzynki mailowej Michała Dworczyka oraz innych polityków związanych z obozem władzy. W wiadomościach pojawiały się prawdopodobnie poufne informacje dotyczące polskiego bezpieczeństwa.

RadioZET.pl/ Onet/ wyborcza.pl