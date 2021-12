Wyciekł kolejny mail, tym razem z Morawieckim. "Po co wystawiam mordę do obicia?"

Od kilku miesięcy pojawiają się w sieci wycieki rzekomych maili ze skrzynek członków rządu. W czwartek na stronie "Poufna Rozmowa" opublikowano datowanego na 28 kwietnia 2018 roku maila, którego autorem miał być premier Mateusz Morawiecki.

Wyciekły kolejne maile. Morawiecki miał krytykować portal TVP

W korespondencji znajduje się screen z portalu TVP Info (konkretnie z "Tygodnika TVP"), z artykułem zatytułowanym "Dlaczego nie chcieliśmy pomóc Żydom?" i pierwszym zdaniem: "Armia Krajowa nie wsparła powstania w getcie warszawskim". To właśnie miało rozwścieczyć Morawieckiego.

"Panowie, czy ja śnię? To po co ja prowadzę zakulisowe i otwarte rozmowy z Żydami i Izraelem od trzech miesięcy, co zajmuje mi 25. godzinę każdej doby? Po co wystawiam mordę do obicia?" - czytamy w mailu.

Po co z Michałem [Dworczykiem, szefem KPRM - red.] robimy wszystko, żeby zaktywizować ten nasz niemrawy Instytut Pamięci Narodowej, żeby chociaż częściowo dał odpór tym różnym bredniom, oszczerstwom i hańbom, które na nas spadają treść maila, który miał wysłać Mateusz Morawiecki

Mail kończy się pytaniem: "Po to, żeby w tak zwanych naszych portalach takie tezy były stawiane?" oraz wspomnianym wyżej screenem z "Tygodnika TVP". W korespondencji ujęci zostali Dworczyk, a także wicepremier i minister kultury Piotr Gliński oraz szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.

Ustawa o IPN. PiS usunął 3 lata temu kontrowersyjne zapisy

Nie wiadomo dokładnie, jaki był kontekst polityczny tego maila. Przypuszczalnie mógł on dotyczyć głośnej w tamtym okresie ustawy o IPN autorstwa rządu PiS (jej pomysłodawcą był ówczesny wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki). Pierwotne zapisy zakładały m.in. odpowiedzialność karną za „publiczne przypisywanie Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie popełnione przez III Rzeszę”.

Zapisy te odbiły się szerokim echem na świecie. Wywołały pogorszenie się stosunków dyplomatycznych z Izraelem oraz krytykę ze strony USA. Autorom dokumentu zarzucono m.in. ograniczanie wolności słowa oraz wolności badań naukowych. Ostatecznie wspomniane wyżej artykuły 55a i 55b zostały usunięte z projektu ustawy, którą przyjęto pod koniec czerwca 2018 roku.

Afera mailowa. Rząd nie potwierdza autentyczności maili

Wycieki, które mają rzekomo pochodzić ze skrzynek rządowych (przede wszystkim członków Kancelarii Premiera), pojawiają się w sieci od czerwca, gdy Michał Dworczyk,- szef KPRM - padł ofiarą hakerów, którzy przechwycili rzekomo jego co najmniej jedną skrzynkę mailową, a następnie zaczęli publikować treści, które pojawiały się w wymienianych tam wiadomościach.

W mailach, które miały pochodzić ze skrzynki, prawdopodobnie pojawiały się m.in. poufne informacje dotyczące polskiego bezpieczeństwa. Dotychczas przedstawiciele rządu nie potwierdzili, czy publikowana w internecie korespondencja mailowa jest autentyczna.

RadioZET.pl/poufnarozmowa.com