Afera mailowa. Dworczyk prosił o poradę dziennikarza TVN. Jest oświadczenie

Kolejna zaskakująca odsłona afery mailowej. Światło dzienne ujrzał mail ministra Michała Dworczyka do dziennikarza TVN Krzysztofa Skórzyńskiego, z którym Dworczyk chciał skonsultować odpowiedź dla serwisu OKO.press. Dziennikarz zaprzeczył, by kiedykolwiek naradzał się z politykiem. Potwierdził natomiast, że otrzymał mail od szefa KPRM.

Afera mailowa w rządzie PiS przynosi kolejne, niespodziewane zwroty akcji. W piątek w sieci opublikowano kolejną wiadomość, która ma pochodzić ze skrzynki e-mailowej szefa Kancelarii Premiera.

Wynika z niej, że Michał Dworczyk wysłał dziennikarzowi TVN Krzysztofowi Skórzyńskiemu do konsultacji odpowiedzi przygotowywane dla serwisu OKO.press. "Tylko do Twojej wiadomości - co sądzisz o propozycjach odpowiedzi? Michał" - miał napisać Dworczyk. To ostatni ujawniony e-mail. Korespondencja pochodzi z przełomu października i listopada 2019 roku, po wygraniu przez PiS kolejnych wyborów do Sejmu. OKO.press pytało m.in. o wynagrodzenie Dworczyka, jego służbowy samochód, telefon komórkowy, kartę kredytową i inne wydatki w ramach obowiązków służbowych.

Afera mailowa. Michał Dworczyk konsultował się z dziennikarzem TVN? Jest odpowiedź

Sam Dworczyk nie skomentował jeszcze sprawy. Do meritum odniósł się natomiast dziennikarz TVN. Krzysztof Skórzyński zaprzeczył, jakoby konsultował się w tego typu sprawach z Dworczykiem i jakimkolwiek innym politykiem.

"Nigdy nie wymieniałem w tej sprawie maili z ministrem Dworczykiem. Nigdy także, podkreślam – w żaden sposób – nie „doradzałem” ani ministrowi Dworczykowi, ani jakiemukolwiek innemu politykowi, w jakiejkolwiek sprawie! Podkreślam – NIGDY!" – przekazał w oświadczeniu Krzysztof Skórzyński, dziennikarz TVN. Zaznaczył, że taki proceder byłby dla niego nie do zaakceptowania. Jednocześnie na końcu oświadczenia potwierdził, że mail Dworczyka do niego dotarł. "Mail ten był jednym z ponad 26 tys. nieprzeczytanych w mojej skrzynce" – zakończył, dołączając ikony ze swojej poczty e-mail.

RadioZET.pl/Twitter