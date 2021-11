Kolejne maile wykradzione ze skrzynki Michała Dworczyka dotyczą obostrzeń i walki rządu z epidemią koronawirusa. "My z tego zrobimy dwudniowy serial telewizyjno-radiowo-internetowy [...] Spróbujmy chociaż raz na jeden weekend pokazać, że to państwo działa" - miał napisać do premiera Morawieckiego dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu.