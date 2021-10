Zdumiewający wątek afery mailowej. "Duda wygrał wybory dzięki pomocy św. Jadwigi"

Andrzej Duda w trakcie kampanii prezydenckiej był zachęcany do odwiedzenia Trzebnicy na Dolnym Śląsku ze względu na relikwie i cud, który miał się tam dokonać i uchronić mieszkańców przed epidemią COVID-19 – wynika z treści maila, którą miał otrzymać szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. Wiadomość opublikowano w serwisie „Poufna Rozmowa”.

Afera mailowa. Kampania Andrzeja Dudy

„Na początku pandemii znaleziono relikwie św. Jadwigi Śląskiej, podobno nikt nie zachorował, uznawane jest to lokalnie za cud” – napisano do Szrota. Prezydent skorzystał z zaproszenia. Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima uważa, że to m.in. za sprawą cudu i świętych relikwii Duda wygrał wybory.

– Pan Andrzej Duda odwiedził wtedy nasze sanktuarium, a ksiądz kustosz zapoznał go ze sprawą odkrycia relikwii. Nie ma tutaj przypadku. Czuliśmy wsparcie świętej Jadwigi Śląskiej podczas epidemii. Drugi wymowny znak to była właśnie wygrana prezydenta w wyborach. Tak, sądzę, że jako katolikowi święta mu w tym pomogła – powiedział burmistrz w rozmowie z portalem Wirtualna Polska.

W pierwszej turze Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim w Trzebnicy, a w drugiej uzyskał nieznacznie gorszy wynik od konkurenta. Ubiegającego się o reelekcję prezydenta poparło 49,35 proc. wyborców (otrzymał 6 282 głosów), a na kandydata Koalicji Obywatelskiej zagłosowało 50,65 proc. głosujących w Trzebnicy (poparło go 6 447 osób).

Burmistrz wierzy, że relikwie św. Jadwigi pomogły Dudzie wygrać wybory

Relikwie zostały odkryte w marcu 2020 roku, dzień przed ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce. Proboszcz i burmistrz są przekonani, że to znak niebios, a św. Jadwiga Śląska uchroniła mieszkańców przed epidemią COVID-19.

– Czuliśmy jej obecność i wparcie. Mam poczucie, że przy wzroście zachorowań na COVID-19 w regionie akurat w Trzebnicy była niższa zachorowalność – przekonywał burmistrz.

Dane zachorowań wskazują, że na Dolnym Śląsku w trakcie drugiej i trzeciej fali były powiaty o mniejszej liczbie zakażeń niż w mieście i powiecie trzebnickim. Od 1 stycznia do początku października zmarło tam 75 osób.

