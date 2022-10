Donald Tusk w rozmowie z TVN24 odniósł się do ujawnienia przez Prokuraturę Krajową protokołów z zeznań Marcina W. - wspólnika biznesowego Marka Falenty. Protokoły opublikowane zostały w środę wieczorem, w reakcji, jak zapowiadał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, na wypowiedź szefa PO o konieczności powołania komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić, na czym polega wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS-u.

Afera podsłuchowa. Tusk ostro reaguje na decyzję Ziobry

W opublikowanych protokołach są zapisane m.in. zeznania Marcina W., w których utrzymuje on, że wręczył łapówkę synowi Donalda Tuska - Michałowi. Lider PO powiedział, że minister odpowiedzialny za wymiar sprawiedliwości używa prokuratury, by atakować rodzinę lidera opozycji.

– To są, nomen omen, klasyczne rosyjskie metody: lider opozycji chce ujawnić pewne bardzo złe dla władzy powiązania, a ta władza odpowiada: zostaw to, bo zabierzemy się za ciebie i za twoją rodzinę. Te metody w niektórych miejscach na świecie się sprawdzają, w Polsce się nie sprawdzą – stwierdził.

Tusk przyznał, że jest to dla niego przykre doświadczenie z rodzinnego punktu widzenia, ale on na pewno nie da się zastraszyć. – Minister Ziobro musi o tym wiedzieć, że jeśli nie dziś, to jutro cała prawda wyjdzie na jaw, wszystko zostanie wyjaśnione i odpowiedzialni - w tym minister Ziobro - zostaną rozliczeni, także za te metody, jakie dzisiaj stosują wobec opozycji – oświadczył szef PO.

Podkreślał przy tym, że przez wiele lat prokuratura nie zajęła się kluczowym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa wątkiem, jakim były wpływy rosyjskich służb i rosyjskiego biznesu na polską gospodarkę i energetykę, w tym na "gigantyczny" import węgla z Rosji. – PiS - w tym minister Ziobro - są bezpośrednio odpowiedzialni za uzależnienie Polski od rosyjskiego węgla. Tutaj dane są dla nich bezlitosne. To musimy dzisiaj bezdyskusyjnie wyjaśnić – dodał.

Powstanie komisja śledcza ws. afery podsłuchowej?

Pytany, czy nadal chce powołania komisji śledczej w tej sprawie, odpowiedział, że "zdecydowanie tak". – Domyślam się, że władza - szczególnie ta władza, która upada - będzie szukała różnych sposobów, żeby próbować szantażu, przestraszyć mnie, czy innych liderów opozycji. To się nie uda. Nic mnie nie odwiedzie od głównego celu, jakim jest uwolnienie Polski od tej władzy i nie dam się zastraszyć żadnymi metodami – powiedział Tusk.

– Panie Kaczyński i panie Ziobro, jeśli zablokujecie powstanie tej komisji śledczej, to tak naprawdę podpisujecie na siebie wyrok opinii publicznej, że macie jakieś powody, żeby bać się prawdy i macie jakieś powody, żeby za wszelką cenę coś ukryć, także metodą szantażu – dodał były premier.

Zapytany przez dziennikarza TVN24, czy widział i dostał kiedykolwiek reklamówkę z 600 tys. euro, odpowiedział, że "nie widział takiej kwoty pieniędzy". – Nie jestem dzisiaj w nastroju do żartów, nawet jeśli to, co wyprawia minister Ziobro wydaje się groteskowe, naruszające wszystkie normy i obyczaje, to jednak trudno z tego robić kabaret, bo to jest bardzo poważna sprawa – powiedział.

RadioZET.pl/PAP/TVN24