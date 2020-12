Posłowie KO nie ustępują w wyjaśnianiu tzw. afery respiratorowej. Resort zdrowia podpisał umowę na dostawę aparatury za kwotę ok. 200 mln zł. Wobec niedostarczenia znacznej części z 1241 respiratorów właściciel firmy handlującej bronią zwrócił jedynie część zaliczki. Sprawa trafiła do Prokuratorii Generalnej, ale opozycja zdaje sobie sprawę, że Skarb Państwa poniósł nieodwracalne straty.

Zdaniem posłów Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego "byłe ścisłe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia działało świadomie i z premedytacją przelewając handlarzowi broni 200 mln zł. Wspomnieli, że zgodnie z prawem transakcje do 100 mln złotych powinny być wcześniej opiniowane przez Prokuratorię Generalną.

Posłowie KO: Kierownictwo resortu zdrowia popełniło przestępstwo

- Otóż zgodnie z artykułem 18 o Prokuratorii Generalnej wszystkie podmioty, w tym Ministerstwo Zdrowia, są zobowiązane do tego, żeby uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej przed podpisaniem umowy dotyczącej czynności prawnej, jeżeli przekracza ona kwotę 100 mln złotych - powiedział poseł Michał Szczerba.

Dodał, że KO dotarła do dokumentów, które potwierdzają, że były minister zdrowia Łukasz Szumowski i były wiceminister resortu Janusz Cieszyński „nie dopełnili obowiązków narażając Skarb Państwa”. - Nie wystąpili do Prokuratorii Generalnej przed podpisaniem umowy ramowej z handlarzem bronią na kwotę do 250 mln złotych, oraz nie dopełnili obowiązków nie występując do Prokuratorii Generalnej w sprawie umowy wykonawczej na kwotę blisko 45 mln euro, czyli to jest blisko 200 mln złotych – komentował poseł KO.

W ocenie posła Dariusza Jońskiego sytuacja jest skandaliczna. - Byłe, ścisłe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia działało świadomie i z premedytacją przelewając handlarzowi broni 200 mln złotych. To oznacza, że popełnili przestępstwo, a to oznacza, że razem z posłem Szczerbą w przyszłym tygodniu złożymy wniosek do prokuratury - poinformował Joński.

Do sprawy odniósł się na piątkowej konferencji prasowej rzecznik MZ, Wojciech Andrusiewicz. Ironizował, że posłowie stali się ekspertami od leczenia respiratorowego, a teraz ekspertami od Prokuratorii.

- Jak rozumiem, grono ekspertów w Polsce dotyczące tego sektora prawnego nam się poszerza o kolejnych dwóch doświadczonych prawników. Gratuluję panom – mówił Andrusiewicz.

RadioZET.pl/PAP