Polska przyjmie uchodźców z Afganistanu? "Brak pomocy to nie jest chrześcijaństwo"

Afganistan przeszedł w ręce talibów po tym, jak USA wycofały z tego kraju większość swoich wojsk. W niedzielę talibowie wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Wcześniej prezydent Afganistanu Aszraf Ghani opuścił miasto i wyjechał za granicę, prawdopodobnie do Tadżykistanu. Państwa UE i NATO ewakuują swych obywateli z Afganistanu. Decyzję o wysłaniu do Afganistanu samolotów do ewakuacji polskich obywateli i pracowników naszej misji wojskowej w Afganistanie podjął premier Mateusz Morawiecki.

W wyniku sytuacji w Afganistanie tysiące obywateli próbują uciekać z kraju. Przyjęcie uchodźców z Afganistanu zadeklarowało kilka europejskich państw i miast.

Kosiniak-Kamysz apeluje do premiera ws. przyjęcia uchodźców

Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany w Polsat News, co trzeba zrobić w obliczu ewentualnego kryzysu migracyjnego, ocenił, że należy konsultować się nie tylko z rządzącymi, ale także z opozycją. W jego opinii większość rządząca Polską jest niestabilna, a większość parlamentarna jest łatana przy każdym głosowaniu. Tym bardziej – zdaniem Kosiniaka-Kamysza – "w takich ważnych sprawach jak ryzyko kryzysu migracyjnego, że na granicy pojawią się dziesiątki, setki osób, uchodźców, którzy mogą chcieć przekroczyć z Białorusi granicę na Litwę, również do Polski, potrzebne jest podejmowanie działań".

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że potrzebną wiedzę w tym zakresie mają tylko rządzący, agencje wywiadowcze, służby specjalne. – Jeśli chcą, żebyśmy im coś podpowiedzieli, to lepiej zorganizować spotkanie komisji ds. służb specjalnych, przekazać te informacje, a później premier powinien zorganizować spotkanie z opozycją.

Według szefa PSL w kwestii przyjęcia uchodźców z Afganistanu "musi być rozsądek". Dodał, że powinno odbywać się to "w miarę możliwości państwa".

Polska potrafi przyjąć tych, którym potrzebne jest schronienie.(...) Rząd dzisiaj dysponuje wszelką wiedzą, ilu osobom możemy pomóc, na jakich zasadach, warunkach, ale mówienie „nie pomożemy matce samotnej z dzieckiem czy sierocie, nie damy jej szklanki wody”, to nie jest chrześcijaństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL

O celowe przepuszczanie przez granicę z Litwą, Łotwą i Polską nielegalnych imigrantów z krajów takich jak Irak w celu wywarcie presji na UE z powodu nałożonych na niego sankcji oskarżany jest prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko. Potępiła to kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jej zdaniem Łukaszenko wykorzystuje ludzi do "hybrydowej agresji".

RadioZET.pl/PAP/Polsat News/oprac. AK