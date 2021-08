Jacek Karnowski ma obawy, że rząd może nie zgodzić się na wpuszczenie Afgańczyków do Polski, tak jak to było w przypadku dzieci z syryjskiego Aleppo.

Afganistan. Sopot jest w stanie przyjąć uchodźców

- Uważam, że jako Polacy, którzy doznali wiele dobrego od ludzi z różnych krajów i różnych religii w czasie II wojny światowej, powinniśmy być ludźmi otwartymi. Ale obawiam się, że nasz rząd, który jest rządem antyhumanitarnym i nie patrzy na dobro ludzi, tylko na dobro własne, nie będzie chciał przyjąć uchodźców - powiedział reporterowi Radia ZET Maciejowi Bąkowi prezydent Sopotu.

Karnowski przypomina, że problem z uzyskaniem statusu uchodźcy ma dziś nawet wielu Białorusinów. - Jeżeli nasz rząd nie jest skłonny do otwartego serca i ramion co do Białorusinów, to obawiam się, że zupełnie nie będzie skłonny pomagać na przykład Afgańczykom, którzy współpracowali z polską armią i rządem na terenie Afganistanu - dodał.

Prezydent Sopotu przekazał Radiu ZET, że w Sopocie już jest około 30 miejsc dla osób z zagranicy poszukujących schronienia. Obecnie nocują tam przede wszystkim obywatele Białorusi.

