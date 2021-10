Agata Kornhauser-Duda nieobecna na granicy. "Jest bardzo zajętą osobą, jest codziennie w pracy"

- Pani prezydentowa nie dostała żadnego zaproszenia do udziału w tej inicjatywie. To był fakt medialny. Wydaje mi się, że wypada, by pierwszą damę zaprosić do udziału w akcji w jakiś bardziej bezpośredni sposób – mówi w Radiu ZET prezydencka minister Bogna Janke po tym, jak byłe pierwsze damy pojechały do Michałowa na protest „Matki na granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie”.