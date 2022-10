Zdumiewające słowa Kaczyńskiego o Wałęsie. Prezes PiS zdradził pewien sekret

Jarosław Kaczyński zainaugurował w ubiegły piątek Akademię PiS wykładem pod tytułem "Spory z czasów III RP. Na dwugodzinny wykład prezesa PiS nie wpuszczono mediów, ale TVN24 dotarł do jego nagrania. Prezes mówił m.in. o sporach politycznych po częściowo wolnych wyborach w 1989 r.

- Po wyborach rozpoczęła się operacja, związana z pomysłem, żeby w Polsce była demokracja, ale bez partii politycznych - stwierdził Kaczyński. Dodał, że "lewica laicka" liczyła na przejęcie władzy w Polsce poprzez Komitet Obywatelski. - Dla ludzi młodszych najlepiej będzie wyjaśnić to środowisko, odwołując się do "Gazety Wyborczej". Oczywiście nie w stanie dzisiejszym, oszalałej sekty lewackiej. Oni wtedy może gdzieś w głębi duszy to mieli, ale dobrze to ukrywali - dodał prezes.

Akademia PiS. Kaczyński krytycznie o Wałęsie

Potem Kaczyński opowiadał o powstaniu kolejnych partii politycznych. - Pierwsza partia, która wywołała gwałtowną reakcję, to było Porozumienie Centrum. Mój świętej pamięci brat nigdy do tej partii nie należał, ale był już wtedy faktycznym zastępcą Wałęsy. I na co dzień, ponieważ Wałęsa pracował godzinę dziennie, bo jego kwalifikacje intelektualne były nie tak złe jak dzisiaj. Ale takie, jakie były, przy połączeniu z jakąś taką intuicją polityczną… Często mówię, że Wałęsa jest dowodem na istnienie Pana Boga. By człowiek o takim poziomie miał jednocześnie w pewnej dziedzinie tak ewidentne zdolności, to bez Pana Boga się nie da wyjaśnić - powiedział prezes PiS.

Na sali rozległ się śmiech. Kaczyński podkreślił, że "bierze na siebie pełną odpowiedzialność za forsowanie Wałęsy", bo jego brat, "który znał go dużo lepiej", był przeciwnikiem przywódcy Solidarności. - Należał do tych, którzy uważali, że w żadnym razie nie da się go okiełznać i ma on koncepcję inną, niż nam się wydaje. To się niestety później potwierdziło - dodał prezes.

Kaczyński przytoczył też anegdotę związaną z Lechem Wałęsą. Na pytanie, ile osób ma liczyć parlament, lider Solidarności miał odpowiedzieć, że "30 tysięcy". Szef PiS zdradził też, że Wałęsa mu ufał i dał mu "cały zapas jego podpisów in blanco". - Mogłem sobie wypisywać, co bym chciał - powiedział prezes.

Akademia PiS. Wśród wykładowców Morawiecki i Obajtek

Kolejny wykład w ramach Akademii PiS odbędzie się w połowie listopada. Zjazdy będą się odbywały raz w miesiącu w soboty. Wśród prelegentów znajdą się m.in. premier Mateusz Morawiecki, który będzie mówił o polityce rządu, zwłaszcza gospodarczej; wicepremier Henryk Kowalczyk - o kwestiach rolniczych; szefowa MRiPS Marlena Maląg - o kwestiach społecznych, prezes Orlenu Daniel Obajtek o gospodarce.

Akademia PiS jest skierowana do parlamentarzystów ugrupowania, przedstawicieli Forum Młodych PiS, a także samorządów. Wykłady w ramach Akademii PiS zostały pogrupowane w trzy bloki: "Skąd jesteśmy?", "Dokąd zmierzamy?" oraz trzeci dotyczący problematyki prawnej.

RadioZET.pl/TVN24/PAP