Prezydencki minister na wylocie? Miał narazić Dudę na ryzyko porażki w wyborach

O prawie pisze Gazeta.pl. Według informacji, do których dotarł portal, Andrzej Duda - który ma praktycznie nie uczestniczyć w rozmowach dotyczących kształtu nowego gabinetu Mateusza Morawieckiego - miał zaproponować premierowi, aby w nowym rządzie znalazło się miejsce dla jednego z prezydenckich ministrów - Pawła Muchy.

Propozycja ta nie oznacza jednak, iż Mucha - od 2016 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, a od 2017 jej wiceszef - jest przez prezydenta ceniony. Wprost przeciwnie, ma to być kara za to, iż urzędnik naraził swojego pryncypała na kryzys wizerunkowy, który w pewnym momencie poważnie zagroził jego reelekcji.

Sprawa ułaskawienia sprawcy czynu pedofilskiego

Chodzi o aferę z ułaskawieniem mężczyzny, skazanego na czyny pedofilskie wobec swojej nieletniej wówczas córki. "Mężczyzna ten wciąż widnieje w tzw. rejestrze pedofilów, czyli najgroźniejszych przestępców seksualnych w kraju" - przypomina serwis.

Decyzję wydano 14 marca, a więc już w trakcie kampanii przed zaplanowanymi na 10 maja wyborami. Do mediów informacja przedostała się między I a II turą "drugich" wyborów, które odbyły się na przełomie czerwca i lipca. Serię artykułów na ten temat - ukazujących szczegóły przestępstwa - opublikował dziennik "Fakt".

Paweł Mucha straci posadę w Kancelarii Prezydenta?

I choć decyzja prezydenta dotyczyła jedynie zniesienia zakazu zbliżania się sprawcy do ofiary - o co sama wnioskowała, z uwagi na przebaczenie ojcu oraz fakt, iż ten pomaga finansowo jej i matce - to do mediów i opinii publicznej przedostał się jasny przekaz i interpretacja tych wydarzeń: prezydent ułaskawił pedofila. A to za sprawą Muchy dokumenty do ułaskawienia trafiły na biurko prezydenta.

- Nikomu przy ułaskawieniu nie zapaliła się czerwona lampka, więc teraz pozostaje gaszenie pożaru - powiedział Gazecie.pl przed kilkoma miesiącami inny polityk z obozu PiS. Sprawa stała się na tyle głośna, że w pewnym momencie postrzegano ją wręcz jako potencjalnie kluczową w rozstrzygnięciu, kto wygra wybory.

Chociaż wygrał je ostatecznie - choć najmniejszą w historii różnicą głosów - Andrzej Duda, niesmak pozostał. - Po kampanii nikt nie chce Pawła Muchy w Kancelarii Prezydenta - mówi w rozmowie z Gazeta.pl polityk PiS z dobrymi relacjami z Pałacem Prezydenckim (pragnący jednak zachować anonimowość). W rządzie jednak nie patrzą przychylnie na potencjalną obecność Muchy. Również mają mu za złe jego niefrasobliwość w sprawie z ułaskawieniem.

Rekonstrukcja rządu. Ile ministerstw pozostanie?

Przypomnijmy, że rekonstrukcja rządu zapowiadana jest przez rządzących praktycznie od momentu wygrania przez Dudę wyborów prezydenckich. Nie wiadomo, kiedy dokładnie do niej dojdzie, ale wedle medialnych zapowiedzi stanie się to najprawdopodobniej na przełomie września i października.

Już teraz pewne jest, iż zmniejszona zostanie liczba ministerstw. Do ilu? W wypowiedziach osób związanych z rządem pojawiają się różne wersje - od 12 do 15 resortów. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł reporter Radia ZET Jacek Czarnecki, po rekonstrukcji pozostanie 14 ministerstw.

Ministerstwo Klimatu zostanie włączone do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do Ministerstwa Finansów, a resort nauki i szkolnictwa wyższego połączy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Pracę straci też minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, ale kompetencje jego resortu mają zostać rozparcelowane pomiędzy kilkoma innymi. W nowym rządzie nie będzie też Ministerstwa Cyfryzacji, ale tu również nie wiadomo na razie, kto przejmie przynależne mu zadania.

