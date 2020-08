Wielkie podwyżki w Kancelarii Prezydenta? Wydano oświadczenie ws. "rewelacji"

Andrzej Duda nie wprowadza podwyżek, natomiast wydaje przepisy wykonawcze – tłumaczy Kancelaria Prezydenta. To po tym, jak „Rzeczpospolita” donosiła o sporych podwyżkach, które od września mieliby otrzymać pracownicy Kancelarii.

Posłom nie udało się przeforsować własnych podwyżek, wprowadza je Andrzej Duda dla współpracowników - informowała "Rzeczpospolita". Mowa o nawet 2 tys. zł. Czy teraz, gdy tak głośno o podwyżkach dla polityków, podniesienie pensji w Kancelarii Prezydenta jest zasadne? Zdaniem opozycji to fatalny czas na takie ruchy. Prezydencki minister Andrzej Dera przekonywał natomiast na antenie TVN 24, że podwyżki to realizacja ustawy budżetowej i nie mają nic wspólnego z tym, co było przygotowane ostatnio w parlamencie.

Z perspektywy Kancelarii Prezydenta, która w środę odniosła się do głośnego artykułu, sprawa wygląda więc tak: „Prezydent nie wprowadza podwyżek, natomiast wydaje przepisy wykonawcze”. Taki komentarz przekazała w oświadczeniu Kancelaria, dodając, że informacje opublikowane przez media „nie znajdują potwierdzenia w faktach".

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie wprowadza podwyżek, natomiast wydaje przepisy wykonawcze w drodze zarządzenia w odniesieniu do pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana zarządzenia jest konsekwencją przyjętego w ustawie budżetowej na rok 2020 wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106 proc." - czytamy w oświadczeniu.

Zmiana zarządzenia - jak dodała KPRP - podyktowana była zaktualizowanym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, a zmiany dotyczyły "dostosowania minimalnych wartości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę". Według KPRP zwiększenie poziomu miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego nie oznacza automatycznej podwyżki, a stwarza taką możliwość w ramach posiadanych przez kancelarię środków na wynagrodzenie danego pracownika. Według Kancelarii Prezydenta informacja o podniesieniu zarobków doradców o 2 tys. zł to "daleko idąca nadinterpretacja".

Podwyżki w Kancelarii Prezydenta o 2 tys. zł?

"W odniesieniu do żadnego z pracowników nie jest możliwy wzrost wynagrodzenia o 2 tys. zł, ponieważ nikt nie zarabia tyle, aby 6 proc. stanowiło 2 tys. zł. Nie jest także możliwe, aby ktokolwiek otrzymał »zastrzyk gotówki na poziomie 12 tys. zł«" - czytamy.

Kancelaria Prezydenta zdementowała też informację o 400 osobach, które otrzymają podwyżki, bo zatrudnia jedynie 341 osób w komórkach organizacyjnych. W oświadczeniu zaznaczono, że nieprawdziwa jest informacja o zarobkach prezydenta - 12,6 tys. zł (to wynagrodzenie zasadnicze), która stanowi 1 z 3 składników miesięcznego wynagrodzenia głowy państwa - obok dodatku funkcyjnego i dodatku za wysługę lat. KPRP podkreśliła też, że średnia wynagrodzenie zasadnicze za lipiec 2020 r. wyniosło 6632 zł (7816 zł brutto), a nie 10 tys. zł.

Kancelaria Prezydenta dodała przy tym, że nie miała nawet szans przygotować informacji na pytanie dziennikarki "Rzeczpospolitej" w terminie, ponieważ zostało wysłane o godz. 22.12 17 sierpnia.

RadioZET.pl/PAP