Andrzej Duda reaguje na wpis "Super Expressu". Dziennik we wtorek pokazał zdjęcie, z którego wynika, że głowa państwa zdecydowała się na "zakup czajnika do nowego mieszkania". Polityk napisał na Twitterze, że fotografie pochodzą "sprzed kilku tygodni".

"Super Express" we wtorek opublikował na swoich łamach artykuł, w którym w sensacyjnym tonie obwieścił, że Andrzej Duda "wniósł to do nowego domu na oczach żony". Chodzi o zakup czajnika, dzięki któremu - jak podkreśla "SE", "głowa państwa niczym angielska królowa będzie mogła zapraszać już gości na popołudniowe herbatki".

Andrzej Duda o zdjęciach ilustrujących zakup czajnika. "Pochodzą sprzed kilku tygodni"

Dziennikarze relacjonowali, że polityk, korzystając z pięknej pogody "udał się spacerkiem" do nowego apartamentu, do którego zaniósł nowy elektryczny czajnik. Dziennik podkreślił, że jest to model ze średniej półki, za który trzeba zapłacić ok. 70 zł.

Tekst został zilustrowany zdjęciami prezydenta Andrzeja Dudy oraz jego żony Agaty Kornhauser-Dudy i opatrzony został słowami "Z ostatniej chwili". Prezydenckiej parze towarzyszyli ochroniarze oraz architektka.

Andrzej Duda odniósł się już do publikacji gazety na Twitterze. Prezydent napisał, że wspomniane fotografie wcale nie są nowe. "Informuję, że opublikowane dziś w SE zdjęcia Agaty i moje z Krakowa podpisane jako: „Z ostatniej chwili!” pochodzą sprzed kilku tygodni #stopfakenews! Stosownie do apeli rządu o nieprzemieszczanie się, od ostatniej soboty wszelkie nasze aktywności zewnętrzne zostały anulowane" - napisał.

Przypomnijmy, od soboty 27 marca w całym kraju obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. Zamknięte są m.in. duże sklepy meblowe i budowlane, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Wprowadzono także nowe limity osób w handlu i w kościołach. Od 29 marca zamknięte są również przedszkola i żłobki. Obostrzenia obowiązują do 9 kwietnia.

