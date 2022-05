Duda i Tusk o Ukrainie podczas obchodów 3 Maja. "Przyjęliście do siebie naszych sąsiadów"

3 maja świętowano 231. rocznicę ogłoszenia Konstytucji Majowej. Z tej okazji w Warszawie odbyły się centralne uroczystości, w których udział wzięli najważniejsi urzędnicy w państwie. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w obliczu heroicznej historii Polski i solidarnościowej postawy rodaków wobec Ukraińców "stoi ze wzruszeniem". - Chcę wam moi kochani, najdrożsi Polacy podziękować za coś, co jest żywym zaręczeniem obojga narodów. Za to coście w ostatnim czasie uczynili - powiedział.

- Otwierając swoje domy, rodziny i serca na przyjęcie naszych sąsiadów z Ukrainy, a ściślej mówią, tego co dla nich najcenniejsze, ich dzieci, żon, matek, sióstr, dziadków, przyjęliście do siebie naszych sąsiadów z Ukrainy, uchodźców chroniących się w naszym kraju przed wojną - mówił Duda.

Duda podczas 3 Maja o "wspólnym, historycznym zdjęciu"

Prezydent nawiązał również do relacji polsko-ukraińskich. - W całym ogromie historii, tak trudnej w ostatnich stuleciach, gdzie na wspólnym stole między Polakami a Ukraińcami tak często leżał karabin, topór, broń, został położony chleb. Została położona dłoń na dłoń - powiedział Duda.

Polityk nawiązał do swojej kwietniowej wizyty w Kijowie, gdzie przyjechał wraz z prezydentami państw bałtyckich. - Kiedy stoimy, tym razem w Kijowie, opodal którego słychać huk wybuchających rosyjskich pocisków, Kijowie ufortyfikowanym, cierpiącym rozpaczą jego przedmieść, zniszczonych, zburzonych, pełnych śmierci i cierpienia - takich jak Bucza, Irpień, Borodianka - mówił Duda.

- Dzisiaj znowu jesteśmy razem, to zdjęcie rąk trzymanych przez prezydentów Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Ukrainy w Kijowie, podczas rosyjskiej agresji, wierzę w to głęboko, że przejdzie do historii i będzie tę przyszłą historię budowało - podkreślił prezydent.

- To co dzieje się dzisiaj na Ukrainie i polityka, która w związku z tym musi być prowadzona, to polityka zmierzająca do tego, by zmusić Rosję do zaprzestania agresji. A więc polityka sankcji, również i gospodarczych, która jest kosztowna - zaznaczył Duda. Jak dodał, taka polityka wywołuje tąpnięcia gospodarcze, na rynku energetycznym i rynku paliw, prowadzi do problemów gospodarczych i inflacji, powoduje, że życie staje się trudniejsze.

Tusk o Konstytucji 3 Maja i wojnie w Ukrainie

W Poznaniu okolicznościowe przemówienie z okazji Święta 3 Maja wygłosił lider PO Donald Tusk. Według niego, w dziedzictwie Konstytucji 3 Maja chodzi też o to, "o co chodzi Polkom i Polakom i co jest zapisane także w naszej dzisiejszej konstytucji, która czasami omijana, obchodzona, gwałcona, ale ciągle stanowi rękojmię, że nasze marzenia o wolnej, niepodległej, demokratycznej i praworządnej Polsce nie są mirażem, tylko są naszą codziennością i zobowiązaniem".

Zwracał uwagę, że Ukraina walczy dziś m.in. o to, co było istotą Konstytucji 3 maja i co jest istotą naszych współczesnych marzeń. - O to, żeby obywatele mieli prawa, a władza obowiązki wobec obywateli, a nie odwrotnie. O to, żebyśmy wolność rozumieli jako system gwarancji zapisanych m.in. w konstytucji, że władza nie może zrobić wszystkiego, co jej przyjdzie do głowy wobec obywateli, tylko musi słuchać obywateli, bo ich narzędziem jest właśnie konstytucja, są prawa zapisane w konstytucji i ustawach - podkreślił szef PO.

Były premier podkreślił, że podobnie jak Ukrainki i Ukraińcy, musimy być zjednoczeni wobec wartości, które były zapisane w Konstytucji 3 maja i które są zapisane także w obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej, jak: praworządność, wolność, prawa obywatelskie, wolność słowa, suwerenność narodu i państwa, wspólnota zachodu, traktaty międzynarodowe, które gwarantują pokój i które bronią naszej wolności, jedność polityczna świata Zachodu, jedność europejska, jedność ze Stanami Zjednoczonymi, jedność z walczącą Ukrainą.

RadioZET.pl/PAP