Prezydent Andrzej Duda i Pierwsza Dama złożyli Polakom świąteczne życzenia wielkanocne. "Wszystkim Państwu składam najserdeczniejsze życzenia spokojnych oraz pełnych zdrowia i pogody ducha Świąt Wielkanocnych. Niech ten czas Zmartwychwstania Pańskiego i symbolicznego odrodzenia ze śmierci do nowego życia, napełni każdego z nas optymizmem i nadzieją!" - przekazał prezydent na Twitterze.

W opublikowanym wcześniej nagraniu para prezydencka podkreśliła, że są to kolejne "inne święta", w dobie szalejącej i śmiercionośnej pandemii koronawirusa.

Para prezydencka w życzeniach na Wielkanoc. "Abyśmy wszyscy przetrwali ten trudny czas"

"Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Państwu nowej nadziei oraz wewnętrznego odrodzenia i spokoju" – powiedział prezydent. "Będziemy je przeżywać, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo nasze, naszych najbliższych i innych osób. Wypełniamy zalecenia specjalistów, bo ufamy, że przyniesie to pozytywne efekty teraz i w nadchodzących miesiącach" – powiedział Andrzej Duda.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że "w polskiej tradycji Wielkanoc ma głęboki wymiar religijny odnoszący się do najważniejszych prawd i symboli chrześcijaństwa". Zaapelowała do rodaków, by w trudnym czasie pandemii myśleli o tych, którzy najdotkliwiej przeżywają jej skutki. "Pomyślmy o tych, którzy najdotkliwiej odczuwają skutki pandemii. Tak, abyśmy wszyscy przetrwali ten trudny czas w dobrym zdrowiu" – mówiła.

RadioZET.pl/Kancelaria Prezydenta TT