Prezydent Andrzej Duda w ciągu ostatniego roku ponad 20 razy leciał na weekendy do Krakowa z oficjalnymi misjami o statusie HEAD - podał "Dziennik Gazeta Prawna". Ze specjalnych procedur często korzystał również premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent Andrzej Duda był jednym z urzędników państwowych, który najczęściej korzystał z lotów o charakterze specjalnym. Według "DGP" od lipca 2020 r. jedna czwarta lotów głowy państwa obejmowała przeloty na trasie Warszawa-Kraków. Ponad 20 razy Duda wykorzystywał status HEAD do typowo weekendowych wyjazdów - wylot w piątek wieczorem z Warszawy i powrót z rodzinnego Krakowa w niedzielę wieczorem.

Dziennik podkreślił, że również inni politycy na eksponowanych stanowiskach często korzystali z rządowych samolotów w takim celu. "Donald Tusk jako premier regularnie latał na weekendy do rodzinnego Sopotu, a prezydent Lech Kaczyński – do rezydencji w Juracie na Helu" - przypomniała gazeta.

Morawiecki często lata po Polsce

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki od lipca ubiegłego roku odbył siedem lotów o statusie HEAD (cztery zaczynały bądź kończyły się w jego rodzinnym Szczecinie). Marszałek Sejmu Elżbieta Witek odbyła tylko jeden taki lot (1 września ubiegłego roku z Gdańska do Katowic). Ze specjalnego statusu przelotów korzystał często premier Mateusz Morawiecki - w większości jednodniowe podróże po Polsce.

Jak wyjaśnia "DGP", status HEAD jest nadawany lotom prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu oraz premiera wykonywanym w misjach oficjalnych. Do tego celu wyznacza się dwa statki powietrzne: zasadniczy i zapasowy, przed dopuszczeniem do przewożenia VIP-samoloty muszą odbyć specjalny lot weryfikacyjny, a w czasie postoju „statku powietrznego na lotnisku jego drzwi oraz zewnętrzne włazy techniczne zamyka się i plombuje lub okleja plombami w sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych”.

Te szczegóły określa ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie. Została uchwalona po tym, jak w lipcu 2019 r. ujawniono, że ówczesny marszałek Sejmu Marek Kuchciński w okresie od wiosny 2018 do wiosny 2019 r. wykonał prawie 100 lotów specjalnych do rodzinnego Rzeszowa. Zabierał ze sobą na pokład m.in. członków swojej rodziny. Po ujawnieniu tych informacji podał się do dymisji.

