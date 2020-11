Górale zapowiadają, że nie wpuszczą Dudy na Podhale. Jest plan blokady

Ferie zimowe 2021 odbędą się wyjątkowo w jednym terminie. Klamka zapadła, rozporządzenie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie, choć będą mogły pracować stacje narciarskie, nadal mają obowiązywać obostrzenia dotyczące zamknięcia restauracji czy zakazu świadczenia usług hotelarskich. Otwarcie stoków wcale nie uspokoiło górali, bo jak sami argumentują, bez otwartych hoteli, pensjonatów czy restauracji, które żyją dzięki turystyce, wielu ludzi po prostu nie będzie miało z czego żyć.

Do Kancelarii Premiera już kilka dni temu trafił wniosek samorządowców z południa kraju o rozłożenie ferii aż do połowy marca. Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula komentował, że rozłożenie feryjnych turnusów w czasie byłoby bezpieczniejszym rozwiązaniem, wówczas byłaby szansa na zachowanie wszelkich rygorów sanitarnych. Jak mówił, większym niebezpieczeństwem jest kumulacja ludzi w jednym terminie i w jednym miejscu. Apele nic jednak nie dały.

Na Podhalu nie chcą Andrzeja Dudy

Górale stracili cierpliwość. Część przedsiębiorców z Podhala zapowiada więc protest, domagając się od rządu zmiany decyzji dotyczącej ferii oraz tej związanej z ograniczeniem funkcjonowania hoteli i restauracji. 6 grudnia w Warszawie ma się odbyć wielka manifestacja połączona z blokadą centrum. Co więcej, planowana jest też blokada zakopianki, gdyby Andrzej Duda chciał wybrać się na narty.

Piotr Zygarski, właściciel hotelu PRL w Zakopanem, w rozmowie z money.pl stwierdził, że politycy nie będą mogli jeździć na nartach przez jeden dzień, by "później wracać do swoich rezydencji". - Panie Dworczyk, nikt nie przyjedzie z Krakowa na jeden dzień na wasze stoki, które otwieracie tylko po to, żeby prezydent Duda mógł sobie pojeździć, ponieważ hotelarze zakopiańscy zablokują zakopiankę – zapowiedział.

RadioZET.pl/money.pl